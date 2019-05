Koliko stane kampiranje na Hrvaškem (2. del)

Poreč. FOTO: Shutterstock

Za kampiranje v Lanterni vsaj 478 evrov

Pogled proti lošinjskemu arhipelagu. FOTO: Dragica Jaksetič, Delo

Na otokih kampiranje nekoliko cenejše

Čez dobra dva meseca se bodo začeli letni dopusti in spet bomo množično krenili proti sosednji Hrvaški, ki je še vedno najpogostejša dopustniška lokacija za Slovence. Slovenci imamo zelo radi kampiranje. Radi preživljamo čas v naravi in kampiranje nam to omogoči v največji meri. V preteklosti je bilo to dobra izbira tudi zaradi nizkih cen nočitev v kampih, v zadnjem času pa je kampiranje cenovno postalo že skoraj enakovredno nočitvam v apartmajih. Še posebej to velja, če na dopust odhaja celotna družina.V zadnjem času je bilo kar nekaj novic o tem, kako visoke cene postavljajo Hrvati, zato smo se odločili preveriti, kaj in za koliko ponujajo na področju kampiranja.V prvem članku smo primerjali nastanitve v apartmajih. Koliko vas bodo stale enotedenske počitnice v apartmaju, preberite v prispevku. V drugem članku smo se osredotočili na dopustovanje v hotelih. V prihodnjih dneh bomo objavili še članek, koliko stane šest nočitev v hotelu s štirimi zvezdicami.Izbrali smo lokacijo v Istri in nekaj otokov v Dalmaciji. Pregledali smo ponudbo v kampih in izračun stroškov naredili za štiričlansko družino z dvema otrokoma, starima tri in deset let za šest nočitev med 29. julijem in 4. avgustom.Izbrali smo en večji in en manjši kamp v Istri ter nekaj kampov v Dalmaciji. Izbirali smo med tistimi kampi, ki so bili v anketah kampistov strani avtokampi.si med najbolj priljubljenimi.Najbolj priljubljeni večji kamp v Istri je kamp Lanterna v Poreču. Plačate ga glede na to, kje leži parcela. Prva vrsta ob morju vas bo v omenjenem terminu stala slabih 830 evrov, parcela v »bližini morja« pa enkrat manj, dobrih 460 evrov.Če si želite nekoliko več udobja, so dobra rešitev mobilne hiške. Cena teh je nekoliko višja, najcenejšo dobite za slabih 990 evrov, najdražjo pa za 2170 evrov.Do Poreča je iz Ljubljane samo 160 kilometrov, za to razdaljo je strošek goriva za družinski avto približno 15 evrov, cestnina 2,56 evra, vse skupaj torej slabih 18 evrov v eno smer.Eden izmed bolj priljubljenih majhnih kampov med Slovenci v Istri je kamp Ulika v Rovinju. V njem boste za parcelo odšteli slabih 70 evrov na dan, za omenjeni termin torej 414 evrov. Mobilnih hiš za štiri osebe pa nimajo, največ za tri. Ta stane 1115 evrov za omenjeni datum konec julija. Iz Ljubljane potni stroški nanesejo dobrih 20 evrov (4,30 evra so cestnine, ostalo gorivo).Kampiranje v Lanterni bo tako vaš družinski proračun obremenilo vsaj za 496 evrov, v majhnem kampu v Rovinju pa najmanj 454 evrov.Med hrvaškimi otoki smo izbrali Lošinj, Krk, Pag in Murter.V kampu Čikat na Malem Lošinju boste za enotedensko kampiranje (sedem nočitev, manj ni mogoče) odšteli najmanj 448 evrov, za najboljšo parcelo v ponudbi pa 518 evrov. Imajo pa tudi mobilne hiške, ki stanejo od 1372 do 2016 evrov, odvisno, koliko udobja si želite. Do Malega Lošinja in nazaj boste porabili za okoli 80 evrov goriva, 30 evrov pa še za mostnino in trajekt v eno smer, vsega skupaj torej za 135 evrov. Za počitnice v Čikatu rabite najmanj 583 evrov, za boljšo parcelo 653 evrov.Nekoliko cenejši od Lošinja je Krk. V kampu Njivice vas bodo enotedenske počitnice stale 321 evrov. Za prevoz tja in nazaj pa potrebujete še 42 evrov. V družinskem proračunu morate torej rezervirati 363 evrov.Na Pagu je med večjimi kampi najbolj priljubljen Straško. Cene enotedenskih parcel v njem se gibajo med 325 in 433 evri, odvisno od položaja in velikosti parcele. Do Paga za prevoz porabite 88 evrov, še 40 za trajekt, vse skupaj torej 128 evrov v obe smeri. Celotna cena kampiranja je torej od 453 evrov za cenejšo parcelo do 561 evrov za najdražjo.Med manjšimi kampi smo za primerjavo cen izbrali kamp Slanica na otoku Murter. Tam lahko kampirate za 360 evrov, na boljši parceli pa za 456 evrov. Za gorivo za pot do tja in nazaj pa boste odšteli okoli 140 evrov. Skupni strošek dopustovanja na Murterju je torej najmanj 500 evrov, za boljšo parcelo pa skoraj 600 evrov.