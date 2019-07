Imate previsok račun za elektriko in plin? Razmislite o zamenjavi

Kliknite za povečavo. FOTO: Zaslonski posnetek, ZPS FOTO: Zaslonski posnetek, ZPS

LJUBLJANA – »Vsi tisti, ki nameravate zamenjati dobavitelja, a na spletnem mestu ponudnika podatki o ponudbi niso dostopni, zahtevajte pisno ponudbo, v kateri so pojasnjeni cena, morebitni dodatni stroški, vezava in pogodbena kazen v primeru predčasnega odstopa – prekinitve pogodbe pred iztekom enega leta,« svetujejo pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).Da boste lažje primerjali ponudbo in morebiti prihranili z zamenjavo dobavitelja elektrike in/ali zemeljskega plina, ZPS redno preverja ponudbo na spletnih straneh vseh dobaviteljev, njihove cenike, objavljene splošne pogoje in pogodbe. V tabelah je objavljena ponudba, ki je dostopna vsem gospodinjstvom.