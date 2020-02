Huawei trdno drugi

240 milijonov telefonov je lani prodal Huawei.

Huawei je kljub Trumpovi prepovedi sodelovanja z ameriškimi podjetji lani razposlal več kot 240 milijonov pametnih telefonov, s čimer je le še utrdil svoj položaj kot drugi največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu. Za primerjavo: leta 2018 je prodal 205 milijonov telefonov, kar pomeni, da je lani zabeležil 17-odstotno rast prodaje.Huaweiju (in njegovi sestrski blagovni znamki Honor) je uspelo obdržati vodilni položaj na Kitajskem, kjer je tržni delež kljub močni konkurenci povečal na 39 odstotkov (11-odstotna rast), pri čemer je v vsem letu prodal 142 milijonov pametnih telefonov. Globalno je dosegel še en uspeh: lani je prodal 44 milijonov pametnih telefonov iz premijskih serij mate in P, kar pomeni kar 50-odstotno rast, poleg tega je prodal skoraj sedem milijonov telefonov za mobilno omrežje pete generacije (5G).Kitajski proizvajalci telefonov Huawei, Xiaomi in BBK (Oppo, Vivo, OnePlus in Realme) so ustanovili združenje Global Developer Service Alliance (GDSA), ki naj bi omogočilo poenoten dostop do njihovih trgovin z aplikacijami, s čimer bi konkurirali Googlovi trgovini play. Tako bi ubili dve muhi na en mah: na Kitajskem so Googlove storitve in aplikacije nedosegljive, na Zahodu pa je z ameriško blokado nastal problem pri novih Huaweijevih telefonih, ki ne smejo uporabljati Googlovih storitev in se zato (večinoma) tam ne prodajajo.Združenje GDSA naj ne bi odprlo nove trgovine z aplikacijami, ampak bi le poenostavilo dostop do trgovin sodelujočih proizvajalcev. Storitev naj bi bila za začetek na voljo v Indiji, Indoneziji, Maleziji, Rusiji, Tajski, na Filipinih, v Vietnamu in Španiji. Problem pa bo v tem, ker v trgovini najverjetneje ne bo ameriških aplikacij, kot so facebook, instagram, whatsapp ali twitter.