Zakonca Lunar presrečna: Marjan izpolnil kupon, Marjeta pa zadela

Zakonca Lunar, Marjeta in Marjan, imata sredi Črnuč resnično krasen vrt. Uspevajo jima celo palme in bananovci. Zato se je zazdelo, da je velika vlažnost pred našimi očmi daleč stran od ekvatorja ustvarila skoraj pravo malo džunglo!

Nad vrtom imata teraso in v daljavi so se jasno videle tudi znamenite stolpnice BS3. Tam je Marjan nekoč živel, potem pa se je pred 42 leti poročil z domačinko iz Črnuč. Vse odtlej sta najtesneje povezana. Marjan, ki je bil od leta 1976 v informacijskem oddelku NLB, se je medtem izkazal celo za Marjetinega resničnega angela. »Ko sva prišla leta 2013 z možem domov, sem padla skupaj,« je opisovala upokojena višja medicinska sestra. V glavi ji je počila žilica, anevrizma, pravijo ji tudi tiha ubijalka. »Kar tri tedne sem bila v komi, pa tudi naslednjih dveh let se čisto nič ne spomnim, pravzaprav bi Marjan vedel več povedati, kaj se je dogajalo z menoj.« Pokazala je na sopotnika, ki se je v trenutku prelevil v njenega velikega rešitelja, saj jo je vse odtlej silil in vzpodbujal, če ne bi, ne bi bila Marjeta niti približno takšna, kot je. »On je kriv za to!«

Marjan pa je skromen človek in ji je samo odgovoril: »Nikoli ne veš, kaj se ti lahko v življenju zgodi; danes si tu, jutri … tam.«

Sicer pa sta zakonca bralca Slovenskih novic že četrt stoletja. »Slovenske novice so najina resnično prva stvar v dnevu!« je dejal Marjan. »Sploh se nama zdijo super, ker naju ne obremenjujejo s politiko in ker najdeva v njih še vedno toliko življenjskih stvari!« Marjan je dodal, da so mu nadvse všeč vse možne nagradne igre, ki jih najde v Novicah, pa tudi to, da nista še nikoli nič zadela!

Do včeraj, ko je prav Poletna nagradna igra Slovenskih novic in Lidla Slovenija osrečila Marjeto Lunar z Lidlovo darilno kartico v vrednosti 150 evrov!

»Jaz sem izpolnjeval nagradne kupone in jih vneto pošiljal, žena pa je kot naročnica pobrala vso smetano,« se je samo nasmehnil Marjan in še enkrat pomagal ženi do zmagoslavja.

»Seveda hodiva v Lidl!« sta v tistem družno vzkliknila. Ter nam dala vedeti, da bosta nagrado tudi delila. »Nekaj s sosedi in nekaj z najino hčerko,« je obrazložil Marjan, ki se z Marjeto že veseli julijskih dni, ki jih bosta posvetila največji kolesarski dirki na svetu. »Prej sva imela 15 let prikolico pri Rovinju, ko pa se ji je zgodila anevrizma, sva nehala hoditi na morje. V zadnjem času sva zato raje prikovana kar ob televizijski ekran, občudujeva francosko pokrajino in navijava za naše kolesarske junake!«