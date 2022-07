Štiriperesna deteljica je nagrajenki Klaudii že drugič prinesla srečo

»Rada izpolnjujem nagradne kupone in rešujem nagradne križanke, pravzaprav je to prvo, kar poiščem v časopisu,« nam je ob snidenju povedala srečna izžrebanka nagradne igre Slovenskih novic in Lidla Slovenija Klaudia Verč, ki je prejela darilno kartico Lidla v vrednosti 150 evrov. Nagrade je bila izjemno vesela. 46-letna diplomirana medicinska sestra, ki opravlja delo patronažne sestre v Zdravstvenem domu Koper, je imela ta mesec posebno srečo. V začetku julija je bila namreč izžrebana v nagradni igri naše priloge Ona.

»Prejela sem darilni bon Zlatarne Celje, porabila ga bom za nakup uhanov,« se smeji naši sogovornici. Deteljice prinašajo srečo in Klaudia ima v svoji zbirki več kot 650 štiriperesnih, nekaj šestperesnih in eno sedemperesno. Štiriperesne, ki jo je po nekaterih legendah iz raja prinesla Eva, se drži sloves najmočnejšega simbola sreče. Prvi list simbolizira upanje, drugi vero, tretji ljubezen, četrti pa srečo.

Sreča je tudi, da je Klaudia dobila nagrado svojega najljubšega trgovca, saj večinoma kupuje v Lidlu. »Trgovina je dobro založena s kakovostnimi izdelki, zato se veselim unovčenja kartice,« je povedala in še, da bo v trgovini izbirala s 23-letnim sinom in 15-letno hčerko.

Najpogosteje kupuje v Lidlu. FOTO: Marko Pigac

Naša nagrajenka nam zaupa, da tudi njen oče, znani istrski solinar Klavdij Zudič, ki je zadnjih deset let upokojen, čisto vsak dan z izjemo nedelje, ko je trgovina zaprta, ob osmih že nakupuje v Lidlu. Ne samo oče, tudi oba njena dedka sta bila solinarja, in enega od njiju, Odoricca Geia, smo, tako kot očeta Klaudija, večkrat videli po televiziji, ko sta govorila o solinah in svojem delu.

Verčeva nam še zaupa, da obožuje živali, da piše, riše, peče kruh in vrtnari ter da Slovenske novice bere od prve številke. »Kadar nisem naročena, jih kupim. Včasih sem si jih delila s pokojnim tastom, danes s svojimi starši,« pripoveduje o svoji na moč prijetni družini, ki smo jo imeli priložnost spoznati v Parecagu, kamor smo ji odnesli darilno kartico. Razgled na soline je z dvorišča njihove hiše veličasten.

»Pogled mi vzbuja veliko lepih spominov na otroštvo. Imamo zavidanja vreden pogled na sečoveljske soline, ki je nekakšen muzej na prostem, to so stare soline, tako imenovane fontanigge. Vidi se Marino Portorož, hotele Bernardin, ob tem še Buje in Kanegro na Hrvaškem ter ob lepem vremenu celo italijanski Gradež. Kadar potrebujem počitek, zgolj pogledam skozi okno ali sedem na balkon,« sklene Klaudija, ki bo nekoč morda napisala knjigo, to je namreč njena velika želja.