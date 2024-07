Ste vedeli, kje so prvi nosili mini krila? Bližje je, kot si mislite

Če so turisti pred nedavnim množično drli na izjemno priljubljene Krk, Cres in Lošinj, zadnja leta predvsem med tistimi, ki obožujejo mir, tišino in neokrnjeno naravo, raste priljubljenost bližnjemu Susku. Otok ni za vsakega, na njem ni cest in avtomobilov, ni nočnih klubov, tudi novih hiš ni dovoljeno graditi.

Edinstven je, saj je ves iz mivke, kako je to mogoče, niti strokovnjaki še niso ugotovili. Ker je bil večji del zgodovine povsem odrezan od celine in sosednjih otokov, so ljudje na njem razvili čisto svoje običaje, jezik in tudi modo.

Nad nošo so navdušeni tudi etnologi. FOTO: Osebni Arhiv

Slednja obiskovalce od blizu in daleč očara še danes, ženske narodne noše so namreč neverjetno barvite, preseneča pa predvsem izjemno kratka dolžina kril. Menda gre celo za najkrajšo narodno nošo v Evropi, ki so jo dekleta in žene na otoku nosile desetletja, preden so v modo prišla mini krila.

Krilo narodne noše odlikuje tudi mnogo bogato nabranih plasti, zaradi katerih močno spominja na baletno krilce, prava paša za oči pa so barve, ki so izjemno živahne. Mladenke so tradicionalno nošo nosile ob posebnih priložnostih, tudi na poroki, danes pa v njej v glavnem nastopajo le še članice otoške folklorne skupine.

Prav posebna govorica

Susak ni edinstven samo zaradi geološke zgradbe otoka ter tradicionalne noše, ampak tudi govorice, ki se tako močno razlikuje od hrvaščine, ki jo govorijo na drugih koncih države, da jo razen prebivalcev otoka razume malokdo. Gre za mešanico stare hrvaščine in jezikov, ki so jih na otok prinesli različni narodi, ki so mu vladali skozi zgodovino, torej italijanščine, francoščine in nemščine.

V šestdesetih letih so se prebivalci začeli množično izseljevati v ZDA, večina jih je novi dom našla v New Jerseyju in New Yorku, ker so izjemno ponosni na svoj dom, tradicijo in zgodovino, pa so s seboj odnesli tudi edinstveno govorico. In jo širili dalje. Menda so se drugi priseljenci, s katerimi so na oni strani Atlantika delali in se družili, celo prej naučili jezika Suščanov kot angleščine.