Nina na poti v službo prejela veselo novico (FOTO)

Nagrada Slovenskih novic in Lidla Slovenija, ki letošnje poletje vsak dan razveseljuje naše bralce, je tokrat zelo presenetila 33-letno Brežičanko Nino Kelher. Ravno se je odpravljala v službo v Terme Čatež, ko je izvedela veselo novico.

»Kupon sem izpolnila prek spleta. Dvakrat sem to naredila. Saj imamo časopis naročen doma, a je bolj enostavno le poklikati na spletu kot kupon pošiljati po pošti. Resda sem v preteklosti redno sodelovala v teh poletnih nagradnih igrah, tudi kakšno križanko pošljem, a se mi sreča doslej še ni nasmehnila. No, tokrat pa,« je bila zadovoljna naša zvesta bralka, ki jo doma vsako jutro pričakajo Novice, raznašalec jih prinese že ob petih. Časopis prebirajo vsi, oče, mama in ona.

Kartice ne bo težko zapraviti.

»Slovenske novice imamo naročene 15 let, če ne že dlje, prav tako Nedeljske novice in Suzy,« Nino dopolni mama Martina, ki ima na nagradne igre v Slovenskih novicah še posebno lep spomin. Več let je izpolnjevala kupone, s katerimi se je želela potegovati za eno od mest, ki popeljejo 100 žensk na Triglav, leta 2016 pa je bila prav ona med izžrebanimi. »To je bila res nepozabna izkušnja, takoj bi jo ponovila, takrat sem bila drugič na našem najvišjem vrhu. Ni enostavno, a s trudom in pazljivostjo se da. Enkratno doživetje!« je bila navdušena Martina, ki je takrat, preden so se ženske podale na naš najvišji vrh, na pripravah spoznala Jožico z Jesenic na Dolenjskem, še več let so vzdrževale prijateljske odnose, potem pa je covid prekinil stike.

Naša nagrajenka jo rada mahne na bližnji hrib nad Čatežem ob Savi, na Šentvid, kjer je cerkvica sv. Vida in od koder je čudovit razgled na bližnjo in daljno okolico, ob jasnem vremenu se vidi vse do Kamniških Alp. »Sploh v zadnjih dveh letih, ko je naše življenje krojil covid in so se ljudje bolj doma držali, se je vsak dan ogromno pohodnikov odpravilo na ta brežiški hrib,« pravi Nina, ki se, ko ji le čas dopušča, rada poda do Save, do hidroelektrarne in se sprehodi po nasipu, tam je okolica zdaj res lepo urejena.

So pa Kelherjevi tudi pogosto v Lidlu, zaradi ugodnih nakupov in pestre ponudbe, zato kartice, na kateri je 150 evrov, ne bo težko zapraviti. »Zdaj se je res vse podražilo, sploh hrana, zato je pametno pogledati, kam po nakupih. In če povem iskreno, prav v Lidl grem najraje, zato ob ponedeljkih, ko dobimo njihov reklamni letak, tega natančno pregledam,« pripomni Nina, ki si, tako kot njeni starši, čas zapolnjuje z urejanjem okolice hiše, kjer imajo tudi vrt in manjšo njivo. Za sprostitev pa imajo Slovenske novice. »Všeč so nam in naj ostanejo takšne, kot so,« je za konec dodala nagrajenkina mama.