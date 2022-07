Nagrado si bosta razdelila tast Janko in zet Kristjan (FOTO)

Da nagrade Slovenskih novic in Lidla Slovenija nimajo vnaprej izbranih dobitnikov ter da slednje lahko zadenejo vsi bralci Novic, od kmetov do direktorjev, od podjetnikov do dijakov, od politikov do šolarjev, od delavcev do upokojencev, od študentov do akademikov in umetnikov, potrjuje tudi zadnji primer s prleškega konca.

Upokojenec, 65-letni Janko Brunčič, ki domuje v večstanovanjskem bloku v Ljutomeru, ko smo ga želeli obvestiti, da je bil izžreban, sploh ni vedel, da je žena Marija poslala nagradni kupon na njegovo ime. Zato je nekoliko dvomljivo sprejel našo informacijo, dokler mu žena ni razložila, da ga je dejansko poslala. A šele ko se je posvetoval s hčerko, smo se dogovorili za srečanje in predajo nagradne kartice.

Do sem vse dobro in prav, če ne bi prav ta kartica že pred tem bila namenjena njegovemu zetu Kristjanu Stojku, ki živi le par ulic stran. Ker pa se je zetova družina odpravljala na dopust, se je Kristjan s težkim srcem strinjal, da darilo dobi nekdo drug. In pozneje se je pokazalo, da je ta nekdo prav njegov tast Janko.

Tako je nagrada kljub vsemu prišla v prave roke. In najbrž si bosta tast in zet oziroma njuni družini delili zajeten nakup, kot smo izvedeli, v priljubljeni prodajalni Lidl. »Res je, da pogosto nabavljamo v Lidlu, tam je izbira več kot solidna in tudi cene so konkurenčne. Zdaj pa je še razlog več, da bodo tudi vnuki dobili kaj sladkega,« nam je razložil Janko, čigar žena Marija vseskozi, enako kot on, redno prebira Slovenske novice in pošilja kupončke. Občasno njen kuponček tudi zadene, kot pove upokojeni mesar, ki se je sicer rodil v ptujski bolnišnici, a je Prlek iz Ljutomera, kjer je odraščal in obiskoval osnovno šolo. Pozneje se je v živilski šoli v Mariboru izučil za mesarja.

Slovenski izdelki v tujini Veliko manjših slovenskih proizvajalcev je svojo pot začelo na Lidlovi Lojtr'ci domačih ali kot občasni dobavitelji, nato pa so postali Lidlovi stalni partnerji. Domačim blagovnim znamkam je Lidl Slovenija odprl pot tudi na Lidlove police v tujini. Tako je 50 slovenskih dobaviteljev v letu 2021 prek Lidla Slovenija ustvarilo za nekaj več kot 48 milijonov evrov prometa.

Kot pravi, ima zdaj veliko prostega časa, saj žena Marija še vedno dela, on pa je aktiven predvsem v Društvu upokojencev Ljutomer ter Medobčinskem društvu invalidov Ljutomer, kjer ne manjka dejavnosti. Zlasti so mu pri srcu šah, pikado, kegljanje in predvsem druženje, ne le s prijatelji, temveč zlasti z družinskimi člani, saj imata z ženo hčerki Marijo in Damjano, ki že imata svoji družini, in pet vnukov: Tomasa, Dominika, Patrika, Lino in Anejo.