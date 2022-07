Nagrajenko Alenko smo obdarili za god

Naša tokratna dobitnica Lidlove darilne kartice v vrednosti 150 evrov je Alenka Brežnik iz Šmartnega v Rožni dolini. Kot nam je razkrila, smo jo s klicem, da je izžrebana, presenetili prav na njen god.

»Pri nas, na vasi, še vedno damo večji poudarek godu kot rojstnim dnevom, zato je bilo to zame darilo, ki sem se ga iz srca razveselila, čeprav sem sprva pomislila, da gre za potegavščino. Takoj sem poklicala partnerja in mu rekla, a veš, da sem dobila nagrado. Pa je rekel: No, vidiš, potem pa še imaš nekaj sreče,« pove 31-letnica, sicer mamica tri leta in pol stare hčerkice Pie.

»Velikokrat sem že izpolnila kakšen kupon, a še nikoli nisem dobila takšne lepe nagrade. Kupon sem našla in izpolnila sama. Zanima me pa v Novicah vse, zlasti dnevni dogodki, tudi črna kronika. V teh dneh smo vsi trepetali za ljudi na Krasu in naše gasilce, ki so šli tja nad požare. Rada preberem tudi razne reportaže, glasbene novičke in tiste, ki se tičejo kronanih glav,« nadaljuje Alenka, ki ob družini in službi v proizvodnji, dela šest dni v tednu in v treh izmenah, tudi nočni, težko najde čas še za kaj drugega. Tudi njen partner ima dvoizmensko delo.

»Za žensko je to kar naporno. Delam v lesni industriji, izdelujemo furnir, s katerim oblačijo razno pohištvo, drage jahte in avtomobile. Dela imamo ogromno, saj so se nekatere furnirnice po svetu zaprle,« pravi sogovornica. In nas preseneti, ko doda, da v proizvodnji dela že sedem let, čeprav je magistrica ekonomije.

Na svojem vrtu FOTO: Osebni arhiv

»Meni to ni težko pa tudi sramujem se ne tega, saj sem vajena dela od doma, kjer imamo kmetijo. Prej sem nekaj let prek študentskega servisa delala v čistilnem servisu.«

So kar velika kmečka družina, poleg staršev doma za kmetijo skrbi njen brat. »Še vedno je veliko ročnega dela, zlasti pri košnji in spravilu sena. Kosimo vedno trikrat. Dvakrat smo že, tretja košnja nas čaka avgusta. Takrat za likof vedno priredimo piknik. To je pri nas tak tradicionalni dogodek, ko se nas zbere od 30 do 40 sorodnikov, tudi sosedov in prijateljev. Najprej imamo mašo za stare starše, potem se poveselimo. Lidlova kartica bo takrat prišla še kako prav,« pripoveduje Alenka, ki sicer v Lidlu kupuje vse, kar ne zraste doma.

»Predvsem sadje, mlečne izdelke, začimbe, sladkarije, higienske pripomočke, za hčerkico sem vedno kupovala plenice. Nikoli pa ne kupujem na zalogo, temveč sproti. V Lidlu so sprejemljive cene in veliko slovenskih izdelkov. Tudi z naših kmetij.«

Brežnikova rada tudi zapoje. »A zgolj zase. Pravzaprav vsi v družini radi pojemo, tudi Pia, partner pa je muzikant, rad raztegne meh frajtonarice. Glasbenika sta tudi njegov dedek in brat, tako da lahko kar doma sestavimo ansambel,« sklene v smehu.