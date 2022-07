Nagrajenka Antonija skoraj že pozabila, da je izpolnila kupon

»Skoraj sem že pozabila, da sem se prijavila na nagradno igro,« nam je za začetek povedala 64-letna Antonija Murko iz Trebnjega, ko smo se dogovarjali za obisk. Zelo je bila vesela, ko smo jo obvestili, da je srečna dobitnica Lidlove darilne kartice v vrednosti 150 evrov. Če Lidl letos praznuje 15-letnico delovanja v Sloveniji, pa je Antonija v Trebnjem tri leta manj. Prej je živela v Ljubljani, na Vrhniki in v Grosupljem, potem pa jo je ljubezen pripeljala na Dolenjsko, kjer se odlično počuti.

»V Trebnjem je lepo. Nič mi ne manjka, da bo le zdravje,« pristavi upokojena komercialistka. V teh mesecih ima veliko dela z vrtom in njivo, poskrbi, da je dom urejen, tudi skuha rada, partner pa še hodi v službo. Antoniji družbo dela še papagaj Koki, ki ga je dobila pred devetimi leti, danes pa jih ima tudi on 12.

»Zjutraj najprej zalijem zelenjavo in rože, potem s partnerjem pozajtrkujeva. Ko se vse umiri, pa rada berem vašo spletno stran. Najbolj me ganejo novice, ko se izgubi kaka živalca. Rada pa preberem tudi zgodbo, ki se srečno konča,« nadaljuje Antonija in se še enkrat ozre na darilno kartico. »Res bo prav prišla,« pove in doda, da že vrsto let rada nakupuje v Lidlu.

»Ko sem prišla v Trebnje, ga še ni bilo. Ko sem kaj potrebovala, sem poklicala prijateljico v Ljubljano, da mi je tam nakupila stvari. Od leta 2019 je drugače, Lidl je tudi tukaj. Cene so ugodne, razpored artiklov poznam, prodajalke so prijazne in ena, dve, tri vse rešijo.«