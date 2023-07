Nagrada za srečanje z abrahamom

Irena Casagrande se je že pred 26 leti iz Ihove v Slovenskih goricah, po poroki z Rajkom, preselila v Maribor. Prav njo smo iskali tik pod Pohorjem, v večjem stanovanjskem bloku. Razlog? Poletna nagradna igra Slovenskih novic in Lidla Slovenija, ki piše zanimive zgodbe.

In ena takšnih je nastala tudi tokrat, ko smo Ireni sporočili, da je med izžrebanci. Po krajšem premoru, ko je najprej posumila, da je naš klic potegavščina, se je zaslišalo glasno navdušenje: »Zares ste mi polepšali dan in tudi poletje!« Ob našem obisku z nagrado, po prespani noči, pa je sledilo dodatno veselje: »Dejansko sem bila prijetno presenečena, in ko ste mi sporočili, sprva nisem mogla verjeti, da res drži, da sem dobila nagrado v vrednosti 200 evrov,« nam je razlagala Irena, ki je ravno nekaj minut prej prišla iz službe.

Zdaj bo še z večjim veseljem izpolnjevala nagradne kupončke.

Jutranje branje

V Lidlu nakupuje pogosto. »Vaša nagrada mi veliko pomeni, prvič v življenju sem prejela kaj tako lepega. Vsako jutro pri kavi in zajtrku prebiram, o čem pišejo spletne Slovenske novice, da izvem, kaj se dogaja okrog nas. Tako sem mimogrede izpolnila nagradni kuponček, a nisem bila prepričana, ali bi ga poslala. Ko pa me je prepričal mož, ki je imel prav v teh dneh nekaj zdravstvenih težav, sem ga poslala. In zdaj lahko rečem, da sva za nagrado zaslužna oba. S hčerko Vesno jo bomo skupaj izkoristili. Nekaj je bo vsekakor deležna tudi naša osemmesečna psička Lori,« nam je razlagala Irena, velika ljubiteljica živali, predvsem štirinožnih hišnih prijateljev.

Najprej je mislila, da je naš klic potegavščina.

Vesela ob prejetju Lidlove darilne kartice nam je razložila, da ne bo težko zapraviti nagrade. Nekdo ji je sicer predlagal, da bi skuhala bograč za družinske člane in prijatelje. »Bliža se praznovanje, srečanje z abrahamom, in ob tem življenjskem jubileju bomo morali pripraviti kakšno slavje. Še prej pa gremo na morje, torej nam bo nagrada vsekakor prav prišla,« nam je še zaupala tokratna nagrajenka. »Hvala vam. Zdaj bom s še večjim veseljem pošiljala nagradne kupončke,« nam je ob slovesu zatrdila Irena.