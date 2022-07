Mojca zadela kartico in raztegnila meh (FOTO)

»To pa je presenečenje! Kupon sem izpolnila prek spleta in že pozabila na to, no, potem pa vaš klic! Saj večkrat sodelujem v nagradnih igrah, a že dolgo nisem imela sreče. Takoj jutri grem v Lidl, saj v soboto z družino potujemo za en teden na morje v Zadar,« je dejala Mojca Vidmar z Dvora, mamica triletne Nike, ki bo oktobra dobila bratca ali sestrico.

Lidl je že tako njihova najpogostejša izbira. FOTO: Igor Zaplatil

Mojca spremlja Slovenske novice predvsem prek spleta, a prizna, da tiste negativne novice raje preskoči, njena mama in babica pa sta zvesti tiskanemu časopisu.

Za sodelovanje v nagradni igri se prijavite preko e-obrazca.

»Časa za branje res ni veliko, z možem Nejcem imava veliko dela z gradnjo hiše in urejanjem okolice, tudi hčerka je zelo živahna in aktivna, tako da prostih trenutkov zase skorajda zmanjka,« nadaljuje in doda, da kljub temu še vedno rada raztegne meh harmonike, za katero jo je že v otroštvu navdušila babica, nad glasbo pa je navdušena tudi mala Nika. Ker ima Mojca rada glasbo, jo je pot peljala celo v voditeljske vode, na Golici TV in Petelin TV je tako, za zabavo, dobro leto vodila glasbeno oddajo. Ima diplomo iz živilske tehnologije in magisterij iz mikrobiologije, a zdaj dela v povsem drugih vodah, v klicnem centru za odpravo dioptrije v Trebnjem, kjer je zelo zadovoljna.

Ko se Mojca ozre proti hiši, ponosno pove, da je letos prvič zasadila rože. Te ji res uspevajo. In kakšno naključje – kupila jih je v Lidlu, trgovini, ki skupaj s Slovenskimi novicami letos sodeluje v poletni nagradni igri, kjer je mogoče z nekaj sreče dobiti Lidlovo darilno kartico v vrednosti 150 evrov.

Preberite še:

Naša nagrajenka pove, da je prav Lidl tista trgovina, ki jo obišče največkrat. »Kakovost, nizke cene in res velika ponudba so tisto, kar pritegne,« pripoveduje, zato redno spremlja Lidlove reklame in si označi, kaj je tisto, kar mora kupiti. In tega, kar sta z Nejcem kupila v Lidlu, je pri Vidmarjevih res precej.

Že imate na pametnem telefonu aplikacijo Lidl Plus? Z njo Lidl Slovenija nagrajuje zvestobo kupcev, ponuja številne ugodnosti in izredne popuste. FOTO: Lidl Slovenija

»Stoli na terasi, senčnik, solarne lučke, vsa igrala na vrtu, igrače, oblačila za Niko, hrana pa tako ali tako,« našteva Mojca in doda, da sama nabavlja v Novem mestu, mož pa v Grosupljem, kjer se ustavi na poti iz službe.