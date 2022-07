Nagrada za Dragana kot nalašč za odprtje kamina

Ko je visokorasli Belokranjec Dragan Vardič odprl vrata, smo najprej zaslišali: »Zdaj bo pa končno treba dokončati kamin, saj so Lidlove mesnine odlične.« Pojasnil je še: »Kamin je težak dobro tono in pol, ni navadno ognjišče.« V resnici gre za zidan prostor ob hiši, primeren ne le za drobne mesne prigrizke, temveč tudi kakšne odojke. »Ne le meso, pri Lidlu mi je všeč tudi njihov nabor orodja. Kupil sem že več kosov Parksida.«

Doma ima pet kitar.

»A se bo treba dogovoriti, da bo nagrada prešla v ženske roke,« je pristavila partnerica Bernarda. Dragan razloži: »Za nagrado je zaslužna moja tašča Nada. Ona izpolne in pošlje vse nagradne križanke in igre.« »Dogovorjeni smo, da nagrado vedno delimo na pol,« pove Bernarda. Slišimo, da so jih prejeli že več, od iphona do dopusta v Turčiji. »Nada ima res srečno roko,« sta zadovoljna Bernarda, prav tako belokranjskih korenin, in Dragan.

Živita na Bregu blizu Žirovnice, ob cerkvici sv. Radegunde, torej v samem osrčju Gorenjske. »Pravzaprav sem Brežanka, saj sta se sem preselila že moja oče in mama. Dragan pa je res iz Bele krajine,« nadaljuje Bernarda.

»Prihajam iz Krasinca, kjer je gostilna Kapušin. Če kaj pomeniš v Beli krajini, se tam ženiš, to je kot Avsenik na Gorenjskem,« razloži električar serviser, ki se je na Gorenjsko preselil izključno zaradi izvoljenke. »Belo krajino tu pa tam pogrešam, zato greva za kakšen konec tedna na oddih v moje domače kraje. Sicer pa lahko rečem, da še nisem pravi Gorenjec, čeprav sem že dvajset let pod Stolom. Ne znam namreč smučati in nikoli nisem bil v Planici na smučarskih skokih.«

V Lidlu nakupujejo vsi, a Vardič pove, da gre sam v nabavo z načrtom, drugi pa večkrat kupijo malce preveč: »Najraje gremo v trgovino v trgovskem centru v Lescah, čeprav je do Jesenic, kjer je drugi Lidl, enako daleč.« Nato Bernarda izda, kar je Dragan poskušal skriti: »Če bi imeli v Lidlu na prodaj kitaro, bi jo Dragan kupil. Svoje čase je bil član metliške folklorne skupine.«

»Doma imam pet kitar in na zabavah še vedno igram. Pri folklori sem igral tamburico, kitaro bolj poredko,« pravi Dragan, ki se je z Bernardo nazadnje dogovoril, da bosta nagradni bon porabila za uradno odprtje kamina: »Včeraj sem ravno fugiral ploščice, ne manjka več veliko. Upam, da bo odprtje pred koncem julija in da pride takrat tudi moj najboljši gorenjski prijatelj Zoran Prešeren, ki mu vabilo podajam na malce nenavaden način: prek strani najbolj branega časopisa pri nas.«