Emilija časopis prebere od začetka do konca

Zaradi izjemnega uspeha prve akcije Plastenke za Junake so se Junaki 3. nadstropja skupaj z Lidlom Slovenija in podjetjem Interzero Slovenija odločili, da akcijo ponovijo. Podjetji Junake ponovno podpirata pri zbiranju odpadnih plastenk za pomoč otrokom, obolelim za rakom, ter obenem prispevata k zmanjševanju onesnaževanja okolja in večjemu recikliranju embalaže. V treh Lidlovih trgovinah – v Ljubljani na Toplarniški ulici, v Mariboru na Titovi cesti pri Europarku in v Kranju na Šucevi ulici – so posebne naprave za zbiranje. Avtomati sprejemajo prazne plastenke pijač s prostornino od 100 ml do 3 l. Plastenke ne smejo biti stisnjene, zamaški in črtne kode naj ostanejo na njih. Avtomati ne sprejemajo pločevink, steklenic, plastenk olja in kisa, čistil, šamponov. Sredstva od prodaje plastenk bodo namenjena društvu Junaki 3. nadstropja, Lidl Slovenija pa bo dodatno doniral 10.000 evrov. Akcija traja do 30. septembra.

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.