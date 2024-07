Dan začne s Slovenskimi novicami

Zelo vesela je bila tokratna nagrajenka naše poletne igre, 69-letna Marija Vogrinčič iz lepe panonske vasi Tropovci na levem bregu reke Mure, ko smo ji sporočili, da smo izžrebali njen kuponček iz Slovenskih novic.

Čeprav pogosto sodeluje v nagradnih igrah, rešuje predvsem križanke, in je večkrat tudi izžrebana oziroma nagrajena, se je tokrat razveselila prav posebnega darila.

Večkrat je že bila izžrebana, a še nikoli ni prejela takšnega dobitka.

Marija bo bon porabila tudi za hladne napitke za možev rojstni dan.

»Res je, da sem že prejela veliko takšnih in drugačnih, večinoma blagovnih nagrad, a se ne spomnim, da bi kdaj bila deležna tako lepega dobitka,« nam pove ekonomistka, ki se je pred sedmimi leti upokojila, med drugim je vrsto let imela v središču Tišine zasebno trgovino z oblačili. Zaupala nam je tudi, da so tako rekoč od začetka izhajanja na moževo ime naročeni na Slovenske novice, brez katerih preprosto ne morejo, enako brez Lidla, kamor običajno hodi vsa družina po večjih nakupih.

»Moram povedati, da smo pred nekaj leti za kratek čas odpovedali naročnino na Slovenske novice, a smo jih morali spet naročiti, saj brez njih ni šlo, zjutraj mi je nekaj manjkalo, zlasti pozimi. Zjutraj vedno pijem kavo in berem Novice. Poleti pa najprej zalijem vrt, pa si potem privoščim kavo in časopis. Preberem vse prispevke, rešim vse križanke, sledi zajtrk. Pri meni nobena križanka ne ostane nerešena, raje to počnem, kot zijam v televizijo. Brez Novic mi živeti ni, enako kot brez Lidla, saj mi oba veliko pomenita,« je nadvse zadovoljna Marija.

»Darilo bom porabila predvsem za nakup potrebščin za kuhinjo ter za hladne napitke, tudi za rojstni dan moža Franca, na vrsto pa bodo prišli tudi mlajši družinski člani,« nam je pojasnila dobitnica nagrade, mama dveh hčera in babica dveh vnukov, ki prosti čas najraje preživlja na vrtu, kjer pridela tako rekoč vso zelenjavo in vrtnine za domače potrebe, uspeva pa ji tudi čudovito cvetje, ki ji je še posebej pri srcu.

