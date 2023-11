Zdravilo, zaradi katerega se moškim skrčijo testisi in ženskam zmanjšajo prsi

Najstniki včasih uporabljajo anabolične steroide, da bi povečali atletsko zmogljivost ali mišice - gre za nevarno igro z ognjem.

O tem je na spletni strani Kishelath pisal zdravnik Steven Dowshen, naš zapis večinoma temelji na njegovih spoznanjih.

Najstniki včasih uporabljajo anabolične steroide, da bi povečali atletsko zmogljivost. Ta zdravila delujejo tako, da spodbujajo rast mišic, kar vodi do povečane moči in telesne zmogljivosti.

Medtem ko zdravniki zakonito uporabljajo anabolične steroide za zdravljenje nekaterih hormonskih težav pri moških in za druge zdravstvene težave, jih ne smete uporabljati za druge namene, vključno z izboljšanjem atletskih sposobnosti.

Uporaba teh steroidov za izgradnjo mišic lahko povzroči resne telesne in duševne težave. Zato je razumevanje, kako steroidi vplivajo na razvoj najstnikov, bistvenega pomena za njihovo zdravljenje, ki ga potrebujejo, da bi se izognili zlorabi drog.

Vendar si ne gre zatiskati oči: steroidi so lahko dosegljivi, najstniki pa naivni in nepoučeni o stranskih učinkih. Ja, tudi v Sloveniji.

Na spletu najdemo tole: NAVDUŠUJOČE MIŠICE. Z uporabo izdelka ... boš bliskovito povečal mišično maso in spremenil maščobo v mišice. Vsi ti bodo zavidali.

Zagotovo to ni dobro za najstnike! Posel pa zagotovo cveti.

Kaj so steroidi?

Steroidi so enaki ali podobni določenim hormonom v telesu. Telo naravno proizvaja steroide za podporo funkcijam, kot sta boj proti stresu in spodbujanje rasti in razvoja.

Besedo steroid uporabljamo za anabolne, androgene vrste steroidov, ki so derivati testosterona. Obstaja še veliko drugih steroidov, ki pa nimajo anabolnih ali androgenih učinkov.

Toda nekateri ljudje uporabljajo steroidne tablete, gele, kreme ali injekcije, ker menijo, da lahko steroidi izboljšajo športno uspešnost ali videz.

Anabolični steroidi so umetno proizvedeni hormoni, ki so enaki ali podobni androgenom, moškim spolnim hormonom v telesu. Obstaja več kot 100 različic anaboličnih steroidov. Najmočnejši androgen je testosteron.

Čeprav je testosteron večinoma zrel moški hormon, tudi telo deklet proizvaja manjše količine. Testosteron pomaga graditi mišice in spodbuja moške lastnosti, ki jih fantje razvijejo med puberteto, kot sta poglabljanje glasu in rast telesnih dlak. Raven testosterona lahko vpliva tudi na to, kako agresivna je oseba.

Športniki včasih jemljejo anabolične steroide zaradi njihovih učinkov, podobnih testosteronu.

Drugi steroidi, včasih imenovani steroidni dodatki, vsebujejo dehidroepiandrosteron (DHEA) in/ali androstendion (znan tudi kot andro).

Večinoma so steroidni dodatki, ki so jih včasih našli v trgovinah z zdravo hrano ali telovadnicah, zdaj nezakoniti in zahtevajo recept. DHEA je ena redkih izjem in ga je ponekod še vedno mogoče kupiti v prosti prodaji.

Steroidni dodatki so šibkejše oblike androgena. Njihovi učinki niso dobro znani, vendar se domneva, da ob zaužitju v velikih odmerkih povzročajo učinke, podobne drugim androgenom, kot je testosteron. Toda raziskave kažejo, da naredijo zelo malo ali nič za izboljšanje atletske uspešnosti.

To je tisto, kar je znano o steroidnih dodatkih: podjetja, ki jih proizvajajo, pogosto uporabljajo lažne trditve in zelo malo je znanega o dolgoročnih učinkih, ki jih imajo nekatere od teh snovi na telo. To je eden od razlogov, zakaj so vlade sprejele ukrepe za zaščito državljanov s sprejetjem zakonov, ki nadzorujejo distribucijo steroidov.

Preprodajalcev te vrste je tudi v Sloveniji veliko in nihče jim ne stopi na rep. Še več, nekateri jim celo odstopajo prostor v medijih.

Kako anabolični steroidi delujejo?

Anabolični steroidi spodbujajo mišično tkivo k rasti in bohotenju kot odgovor na trening, tako da posnemajo učinek naravno proizvedenega testosterona na telo. Anabolični steroidi lahko ostanejo v telesu od nekaj dni do približno enega leta.

Steroidi so postali priljubljeni, ker lahko izboljšajo vzdržljivost, moč in mišično maso. Vendar pa raziskave niso pokazale, da steroidi sploh kaj izboljšajo spretnosti, agilnost ali atletsko zmogljivost.

Nevarnosti steroidov

Anabolični steroidi povzročajo veliko različnih vrst težav. Nekateri pogosti neželeni učinki so:

• akne

• prezgodnja plešavost ali izpadanje las

• povečanje telesne mase

• nihanje razpoloženja

• agresija

• težave s spanjem

• visok krvni tlak

• večja možnost poškodb mišic in kit

• zlatenica (porumenelost kože); poškodbe jeter

• upočasnjena rast

• povečano tveganje za razvoj bolezni srca, krvnih strdkov, možganske kapi in nekaterih vrst raka

Tveganja za dekleta

Posebna tveganja za dekleta, povezana z anaboličnimi steroidi, vključujejo:

• povečana poraščenost obraza in telesa

• razvoj moških lastnosti, kot je poglabljanje glasu, in izguba značilnosti ženskega telesa, kot je manjšanje prsi

• povečanje klitorisa

• spremembe menstrualnega ciklusa

Tveganja za fante

Posebna tveganja za moške vključujejo:

• skrčenje testisov

• bolečina pri uriniranju

• razvoj dojk

• impotenca (nezmožnost doseči erekcijo)

• zmanjšano število semenčic in neplodnost

Druge težave

Steroidi imajo lahko tudi resne psihološke stranske učinke. Nekateri uporabniki lahko postanejo agresivni ali bojeviti, verjamejo v stvari, ki niso resnične (blodnje), ali imajo ekstremne občutke nezaupanja ali strahu (paranoja).

Poleg tega se zdi, da so ljudje, ki uporabljajo steroide, izpostavljeni večjemu tveganju za uporabo drugih drog, kot sta alkohol ali kokain, pogosto za preprečevanje nekaterih negativnih učinkov steroidov.

Uporabniki steroidov, ki si droge injicirajo z iglo, so izpostavljeni tveganju okužbe s HIV (virusom humane imunske pomanjkljivosti), virusom, ki povzroča aids, če si igle delijo z drugimi uporabniki.

Ljudje, ki uporabljajo umazane igle, so prav tako izpostavljeni tveganju za okužbo s hepatitisom, boleznijo jeter ali bakterijskim endokarditisom, okužbo notranje obloge srca.

Nalaganje in zasvojenost

Nekateri ljudje spreminjajo svoje odmerke steroidov. To pomeni, da jemljejo več odmerkov steroidov v določenem časovnem obdobju, se za nekaj časa ustavijo in nato znova začnejo.

Nalaganje pomeni jemanje dveh ali več različnih anaboličnih steroidov. Drugi uporabniki steroidov lahko piramidizirajo svoje steroide, začenši z majhnim odmerkom in postopoma povečujejo odmerek, pogostost ali število zaužitih anaboličnih steroidov, nato pa zmanjševanje za dokončanje cikla.

Uporabniki verjamejo, da zlaganje poveča učinke vsakega posameznega zdravila, piramidno oblikovanje omogoča telesu, da se navadi na visoke odmerke steroidov, obdobja brez steroidov pa pomagajo telesu, da si opomore od zdravil. Ni znanstvenih dokazov, ki bi podprli katero koli od teh trditev.

Veliko ljudi si reče, da bodo steroide uporabljali le eno sezono ali eno šolsko leto. Na žalost lahko steroidi povzročijo odvisnost, zaradi česar jih je težko prenehati jemati.

Ko uporabniki prenehajo jemati steroide, imajo lahko odtegnitvene simptome, kot so izguba teka, utrujenost, nemir, nespečnost, nihanje razpoloženja in depresija.

Obstajajo močne alternative

Uporaba anaboličnih steroidov je nezakonita in prepovedana s strani profesionalnih športnih organizacij in zdravniških združenj. Kljub temu jih nekateri športniki še naprej jemljejo, ker menijo, da jim to daje konkurenčno prednost.

Kot je razvidno iz odmevnih primerov, če športnika ujamejo pri uporabi steroidov, se lahko njegova ali njena kariera uniči. In obstajajo resne zdravstvene posledice.

Ko gre za stvar, škodovanje telesu ali diskvalifikacija nista pametna načina za izboljšanje atletske uspešnosti. Biti zvezdniški športnik pomeni trdo delati in trenirati na zdrav način: jesti pravo hrano, vaditi in trenirati moč brez uporabe zdravil.