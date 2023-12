Zakaj imamo trde sklepe

S sklepi se upogibamo in prepogibamo, se dotikamo stvari, tipkamo, vozimo - uporabljamo jih skoraj za vse. Zato je dobro ugotoviti, kaj lahko povzroči togost vaših sklepov in kaj lahko storite v zvezi s tem.

O tem je na spletni strani MedicineNet pisal zdravnik Michael W. Smith.

Nabiranje let

S staranjem se hrustanec - gobasta snov, ki ščiti konce kosti - začne sušiti in gostiti. Telo proizvaja tudi manj sinovialne tekočine, snovi, ki deluje kot olje in skrbi za nemoteno gibanje sklepov. Rezultat: sklepi se morda ne gibljejo več tako svobodno, kot so se včasih. Sliši se nekoliko noro, vendar je najbolje, da nadaljujete z delom. Sinovialna tekočina potrebuje gibanje, da ohranja vaše sklepe ohlapne.

Ko pride jutro …

Ko več ur spite in mirujete, tekočina, ki pomaga vašim sklepom, da se lažje gibljejo, ne more opravljati svojega dela. Zato se zbudite s koleni ali rokami, ki so toge in otekle. Da bi se stanje izboljšalo, se čez dan poskušajte več gibati.

Osteoartritis

Sklep je mesto, kjer se stikata dve kosti. Konec vsake kosti je prekrit s plastjo gumijaste snovi, imenovane hrustanec. Ta preprečuje, da bi se drgnila drug ob drugega. Vendar se hrustanec sčasoma ali po poškodbi lahko obrabi. Ko ga ni več, se kosti udarjajo druga ob drugo in včasih se drobni koščki odlomijo. Posledica je tog, otekel in boleč sklep.

Zdravljenje osteoartritisa

Najprej se lahko odločite, da boste manj delali stvari, ki obremenjujejo boleč sklep. Zdravila brez recepta lahko pomagajo pri bolečini in otekanju.

Če ne pomagajo, lahko zdravnik vbrizga močnejša zdravila neposredno v problematična mesta. Za zaščito sklepov in preprečitev pretirane uporabe jih lahko povijete, vendar to lahko oslabi vaše mišice, zato ne pretiravajte.

Nekateri ljudje potrebujejo operacijo, vendar je to redko. Zdravnik se bo z vami pogovoril o teh in drugih načinih zdravljenja, kot sta fizioterapija in hujšanje.

Revmatoidni artritis

Naš imunski sistem naj bi varoval pred zunanjimi mikrobi. Namesto tega včasih napade sluznico sklepov. Revmatoidni artritis najverjetneje prizadene zapestne ali prstne sklepe, vendar se lahko pojavi kjer koli v telesu. Pogosto povzroča stalno bolečino in togost. Včasih ostane v ozadju in se le občasno pojavi.

Zdravljenje revmatoidnega artritisa

Zdravniki ga zdravijo z zdravili, ki upočasnijo, ali ustavijo proces bolezni. To so protirevmatična zdravila, ki spreminjajo bolezen. Cilj je, da v telesu ne bi bilo znakov vnetja. Poleg zdravil lahko poskrbite tudi zase - dobro se prehranjujte, počivajte, kadar je to potrebno, vendar se gibajte, in skrbite za svoje sklepe.

Druge vrsta artritisa

Tudi druge vrste artritisa lahko prizadenejo vaš imunski sistem in povzročijo toge sklepe:

- Ankilozirajoči spondilitis: ta tip večinoma prizadene hrbtenico, vendar lahko povzroči togost kolkov, rok ali stopal.

- Podagra (protin ali putika): prvi znak za to kopičenje sečne kisline v telesu je pogosto pekoča bolečina v palcu na nogi.

- Infekcijski artritis: pogosto se začne z okužbo nekje drugje v telesu, ki se razširi na en velik sklep, na primer kolk. Zdravniki ga lahko imenujejo septični artritis.

Psoriatični artritis

Ljudje z luskavico ali tisti, ki imajo družinske člane z njo, najverjetneje zbolijo za psoriatičnim artritisom, ki pogosto združuje kožno bolezen (luskavico) in vnetje sklepov (artritis). Znaki so otekli prsti in razpokani nohti. Sklepi rok, prstov, stopal, kolen in drugih mest so lahko togi ali utripajo. Bolečina se lahko pojavi samo na eni strani telesa ali pa je simetrična na obeh straneh.

Zdravljenje psoriatičnega artritisa

Zdravljenje je lahko podobno zdravljenju revmatoidnega artritisa. Glavni cilj je zmanjšati otekanje in vnetje v sklepih. Zdravila lahko jemljete ustno ali z injekcijami ali infuzijami. Nujno je, da poiščete strokovnjaka, revmatologa, ki ima izkušnje s takim zdravljenjem.

Sprememba vremena

Zdravniki ne vedo, zakaj, vendar se zdi, da se bolečine v sklepih ob spremembi vremena poslabšajo. Najpogosteje se to zgodi, ko pade zračni tlak tik pred nevihto.

Fibromialgija

Ta kronična bolezen povzroča bolečine v sklepih in mišicah ter težave s spanjem, razpoloženjem in spominom. Znanstveniki menijo, da možgani sprejmejo običajne signale bolečine in jih poslabšajo. Niso prepričani, kaj jo povzroča, vendar pogosto sledi bolezni, operaciji ali močnemu stresu. Vendar pa ne poškoduje sklepov tako kot artritis.

Zdravljenje fibromialgije

Zdravila ni, vendar naj bi zdravila brez recepta ublažila bolečine. Zdravnik lahko predpiše tudi druga zdravila. Fizioterapevt nas lahko nauči posebnih vaj, ki bodo pomagale. Poskusite lahko tudi s sprostitveno tehniko, kot je globoko dihanje, ali nežno vadbo, kot sta joga ali tai či. Tako boste raztegnili in okrepili mišice in kite.

Poškodba sklepov

Dve najpogostejši vrsti sta obe obliki vnetja. Običajno sta posledici pretirane ali napačne uporabe sklepa v daljšem časovnem obdobju:

Bursitis vključuje burze, s tekočino napolnjene vrečke, ki delujejo kot blazinice med kostmi in drugimi gibljivimi deli.

Tendinitis prizadene kite, ki pritrjujejo mišice na kosti.

Zdravljenje poškodbe sklepa

Ta stanja je enostavno zdraviti. Verjetno boste popolnoma okrevali. Najprej poskrbite za počitek sklepa in vzemite zdravilo proti bolečinam brez recepta. Zdravnik bo najverjetneje dal na roke opornico in naročil, da si na sklep položite led. Morda bo pokazal tudi nekaj vaj. Če to ne bo pomagalo, lahko vbrizga močnejše zdravilo naravnost v burzo ali kito, da bi odpravil bolečino in oteklino.

Vadba

Bolj, ko se gibljete, manjša je verjetnost, da bodo vaši sklepi otrdeli. Okrepili boste mišice, ki podpirajo vaše sklepe, ohranili močne kosti, izboljšali ravnotežje in kurili kalorije. Začnite počasi, da se ne poškodujete. Če se tudi zaradi blage vadbe togost poslabša, se najprej posvetujte z zdravnikom.

Toplotna terapija

Če so sklepi zjutraj zelo togi, poskusite z vročim tušem ali kopeljo. Območje bo prekrvavljeno, in to ga bo sprostilo. V lekarni lahko kupite tudi vlažne toplotne blazinice ali si jih izdelate sami. V vrečko za zamrzovalnik vrzite krpo in jo za minuto segrevajte v mikrovalovni pečici. Zavijte jo v brisačo in jo pustite na območju 15-20 minut.

Hladna terapija

Zaledenite boleč sklep. S tem se zožijo krvne žile, kar upočasni pretok krvi v predel in ublaži otekanje. Uporabite lahko hladilni obkladek, ki ga kupite v trgovini, ali pa namesto tega poskusite z vrečko zamrznjene zelenjave. Priložite jo na področje, vendar uporabite brisačo, da zaščitite kožo. Ne delajte tega več kot 20 minut naenkrat. Če želite resnično ohladiti problematični sklep, poskusite z ledeno kopeljo.

Takoj obiščite zdravnika, če ...

- imate hude bolečine.

- ste se poškodovali.

- če je sklep videti deformiran.

- ga ne morete uporabljati.

- če nenadoma oteče.

Naročite se na pregled pri zdravniku, če ...

- so sklepi občutljivi ali jih težko premikate.

- če je koža rdeča ali topla na dotik.

- če sklepni simptomi trajajo več kot tri dni ali se pojavljajo večkrat na mesec.