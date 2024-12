Zakaj imamo trde sklepe

Zdravi sklepi so ključni za vsakodnevno gibanje in udobje. Uporabljamo jih pri tipkanju, vožnji, športu in celo pri najpreprostejših opravilih.

A zakaj postanejo sklepi trdi? Razlogov je več, od staranja do različnih zdravstvenih stanj. Preberite, kaj lahko povzroči togost sklepov in kako jo omiliti.

S staranjem se spreminja tudi gibljivost sklepov

Hrustanec, gobasta snov, ki ščiti konce kosti, s starostjo izgublja elastičnost in postaja gostejši. Hkrati telo proizvaja manj sinovialne tekočine – naravnega "olja" za sklepe. Posledično se sklepi težje premikajo. Ironično je, da je prav gibanje ključnega pomena za ohranjanje prožnosti sklepov, saj sinovialna tekočina potrebuje redno aktivnost, da opravlja svojo funkcijo.

Jutranja togost

Dolgotrajno mirovanje med spanjem preprečuje sinovialni tekočini, da bi delovala učinkovito. Zato se pogosto zbudimo z okorelimi in oteklimi sklepi. Rešitev? Več gibanja čez dan pomaga izboljšati stanje.

Pogosta stanja, ki povzročajo togost sklepov

Osteoartritis

Hrustanec, ki preprečuje trenje med kostmi, se lahko obrabi zaradi staranja ali poškodb. Ko ga zmanjka, se kosti drgnejo ena ob drugo, kar povzroča bolečino in oteklino.

Zdravljenje:

Revmatoidni artritis

To avtoimunsko stanje povzroča, da imunski sistem napade lastno sklepno sluznico. Najpogosteje prizadene zapestja in prste, lahko pa se pojavi kjerkoli v telesu.

Zdravljenje:

Protirevmatična zdravila, ki upočasnijo napredovanje bolezni.

Zdrav življenjski slog, gibanje in uravnotežena prehrana so prav tako pomembni.

Psoriatični artritis

Povezan z luskavico, ta oblika artritisa povzroča vnetje sklepov ter otečene prste in razpokane nohte.

Zdravljenje:

Protivnetna zdravila, pogosto v obliki injekcij ali infuzij.

Priporočljivo je, da zdravljenje vodi revmatolog z izkušnjami na tem področju.

Okoljski in drugi vplivi

Sprememba vremena

Mnogo ljudi opaža poslabšanje bolečin v sklepih ob padcu zračnega tlaka, na primer pred nevihto. Čeprav zdravniki še niso povsem razumeli mehanizma, gre za pogost pojav.

Fibromialgija

Ta kronična bolezen povzroča bolečine v mišicah in sklepih, vendar ne poškoduje sklepov kot artritis. Simptome lahko poslabša stres ali utrujenost.

Zdravljenje:

Vaje za raztezanje, joga in sprostitvene tehnike pomagajo omiliti simptome.

Poškodbe sklepov

Dolgotrajno obremenjevanje lahko privede do bursitisa ali tendinitisa, ki vključujeta vnetje burz oziroma kit.

Zdravljenje:

Počitek, led in protivnetna zdravila pogosto zadostujejo.

Če simptomi vztrajajo, zdravniki predlagajo fizioterapijo ali injekcije.

Preventivni ukrepi in terapije

Vadba

Redna in zmerna telesna aktivnost ohranja sklepe prožne ter krepi mišice, ki jih podpirajo. Začnite počasi in se posvetujte z zdravnikom, če vadba povzroča bolečine.

Toplotna terapija

Vroči obkladki ali kopeli zjutraj lahko sprostijo toge sklepe. Vlažne toplotne blazinice pomagajo izboljšati prekrvavitev prizadetih predelov.

Hladna terapija

Hlajenje sklepa sledi zoži krvne žile, kar zmanjša oteklino. Uporabite obkladke največ 20 minut hkrati.

Kdaj k zdravniku?

Nemudoma poiščite pomoč, če:

je bolečina huda ali sklep deformiran,

ne morete premikati sklepa,

je sklep nenadoma otekel.

Naročite se na pregled, če:

togost traja več dni ali se ponavlja večkrat na mesec,

je sklep rdeč ali topel na dotik,

težave z gibanjem omejujejo vsakdanje aktivnosti.

Zavedanje o zdravju sklepov in pravočasno ukrepanje lahko znatno izboljšata kakovost življenja. Ne čakajte, da težave postanejo resnejše – preventivni ukrepi in ustrezno zdravljenje so ključni.