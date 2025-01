Za tole dieto še niste slišali, v ZDA pa je že pravi hit

Kaj je peskatarijanska dieta? Varuje srce in možgane, zmanjšuje tveganje za sladkorno bolezen, vendar ima tudi pomanjkljivosti

Izraz peskatarijanec izvira iz združitve italijanske besede pesce (riba) in besede vegetarijanec. Po podatkih ankete iz leta 2020 približno tri odstotke odraslih v ZDA navaja, da so peskatarijanci.

Pescetarijanstvo, prehranjevalni slog, ki temelji na rastlinski osnovi in vključuje ribe ter morske sadeže, postaja vse bolj priljubljena izbira med ljudmi, ki si želijo bolj zdravega načina življenja in manjšega vpliva na okolje.

Ta način prehranjevanja ima številne prednosti, zaradi česar se zanj odloča vse več posameznikov po svetu.

Osnove pescetarijanske prehrane

Ključna značilnost pescetarijanstva je rastlinska osnova, ki vključuje sadje, zelenjavo, žitarice, stročnice, oreščke in semena. Ti živila predstavljajo glavni del njihove prehrane in so bogata z vlakninami, vitamini ter minerali.

Posebnost pescetarijancev je vključevanje rib in morskih sadežev, kot so losos, tuna, sardine, kozice in školjke, ki predstavljajo glavni vir živalskih beljakovin in esencialnih hranil.

Pescetarijanci pa iz svoje prehrane popolnoma izključujejo meso sesalcev in perutnine, kot so govedina, svinjina, piščanec in puran.

Razlogi za priljubljenost pescetarijanstva

Zdravstvene koristi:

Ribe in morski sadeži so bogati z omega-3 maščobnimi kislinami, ki podpirajo zdravje srca in možganov. Študije kažejo, da prehrana z manj rdečega mesa zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni in nekatere vrste raka. Poleg tega ribe zagotavljajo visokokakovostne beljakovine in vitamine, kot sta B12 in D, ki so ključni za normalno delovanje telesa.

Okoljski vidik:

Proizvodnja mesa, zlasti govedine, ima znatno večji ogljični odtis kot ribištvo. Zaradi tega se mnogi odločajo za pescetarijansko prehrano kot bolj trajnostno alternativo, ki zmanjšuje obremenitev okolja.

Etika:

Pescetarijanci pogosto želijo zmanjšati škodo, ki jo povzroči živinoreja, vendar vseeno vključujejo ribe v svojo prehrano. Za mnoge je to kompromis med skrbjo za živali in ohranjanjem uravnotežene prehrane.

Razlike med pescetarijanci in vegetarijanci

Medtem ko vegetarijanci popolnoma izključujejo vse oblike mesa, vključno z ribami, pescetarijanci ohranijo ribe in morske sadeže v svoji prehrani. Ta razlika omogoča pescetarijancem, da zaužijejo več beljakovin in omega-3 maščobnih kislin, ki jih vegetarijanska prehrana brez dodatkov ne zagotavlja.

Rastoča priljubljenost

Pescetarijanstvo postaja vse bolj priljubljeno zaradi večje ozaveščenosti o zdravju, etiki in okoljskih vprašanjih. Sodobne raziskave in trendi kažejo, da se ljudje vedno pogosteje odločajo za prehrano, ki združuje rastlinsko osnovo z zdravimi živalskimi viri hranil, kot so ribe in morski sadeži.

Z uravnoteženo prehrano, ki ponuja koristi rastlinskih živil in morskih sadežev, pescetarijanstvo predstavlja privlačno možnost za vse, ki želijo izboljšati svoje zdravje in prispevati k trajnosti.

Morebitne pomanjkljivosti peskatarijanske diete

Čeprav ima peskatarijanska prehrana večinoma pozitiven vpliv na okolje, je vpliv odvisen od ribolova in upravljanja z morskimi viri. Nekatere vrste rib so namreč prekomerno ulovljene, kar ogroža morske ekosisteme.

Druga skrb je prisotnost živega srebra v ribah, ki lahko škoduje možganom in živčnemu sistemu, zlasti pri večjih ribah. Zaradi tega ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) svetuje omejeno uživanje večjih rib, predvsem pri nosečnicah, doječih materah in otrocih.

Svetujemo, da izbirate manjše vrste rib, kot so sardele, kozice, ostrige in školjke, ki imajo manjšo vsebnost živega srebra in manjši vpliv na okolje. Poleg tega so te vrste pogosto bolj okusne in hranljive.

Pri nakupu rib se odločajte za izdelke, pridobljene na trajnosten način, in preverite poreklo, da podprete odgovorne prakse ribolova.