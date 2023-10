Vsi govorimo o zmerni prehrani, a malokdo ve, kaj to pomeni

Če se držite za glavo, ko slišite izraz »zmerna prehrana«, je to zato, ker nikoli niste pomislili, kaj to sploh pomeni.

Pravzaprav je izraz zmeren opredeljen kot način, ki je razumen in ne pretiran.

Ker je ta izraz nagnjen k različnim interpretacijam, se lahko odločite, kakšna je zmerna prehrana, in verjamete ali ne – res je preprostejša, kot si mislite.

Vsepovsod lahko preberete o zmernosti med prehranjevanjem. Mi smo zanimive nasvete našli na Planetu Fitness.

Kaj vam pomeni zmernost?

Prehranske potrebe so edinstvene za vsakega med nami, zato se morate odločiti, kaj konkretno pomeni zmernost za vas. Zmerna prehrana je res preprosta, saj lahko vključuje marsikaj, od zmanjšanja velikosti porcij, odstranjevanja krožnikov, ko ste siti, do dodajanja različnih hranil, izračuna kalorij in združevanja vseh teh možnosti.

Določenih živil ni treba zavreči

Medtem ko vaši prijatelji morda uživajo v želenih rezultatih diet, pri katerih so izločili nekatera živila, ta dieta ni primerna za vsakogar. Samo zato, ker je izločanje mlečnih izdelkov, na primer, dobra odločitev za soseda, še ne pomeni, da bo pomagala tudi vam.

Upoštevajte tudi to, da rezultati pri vaših prijateljih, ki se pojavijo čez nekaj tednov ali mesecev, niso vedno dolgoročni. Namesto da bi se primerjali z drugimi, se osredotočite na poslušanje svojega telesa in jejte zmerno, v slogu, ki vam ustreza, in ugotovili boste, da bo bolj preprosto, kot si mislite.

Nadzirajte svojo željo po hrani

Pice vam ni treba preklinjati do konca življenja – zavedati se morate le, kako pogosto in koliko jo pojeste. Če še naprej jeste hrano, ki jo imate radi, in ne stradate, lahko lažje nadzorujete svoje hrepenenje po njej. Nobena hrana, ki jo uživate, ne sme imeti negativne konotacije; namesto tega bi jo morali uživati ​​zmerno.

Držite se svojega načrta

Če ste bili kdaj na strogi dieti in ste želeli uživati ​​v restavraciji ali na rojstnodnevni zabavi, veste, kako težko se je izogniti prepovedani hrani ali na meniju najti nekaj drugega, kar bi lahko zamenjalo to hrano. Vendar ni nujno, da je tako: svojega načrta se lahko držite v vsaki situaciji.

Uživajte v koščku rojstnodnevne torte - brez krivde! Pomembno je biti zmeren in zagotovo je preprostejše, kot si mislite. Če se vam zdi, da se ne najdete v zmernosti, je dobro poiskati strokovnjaka za prehrano in vprašati za strokovno mnenje.