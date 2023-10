Spite v nogavicah ali bosi: Strokovnjaki končno odkrili, kaj je bolj zdravo

Na družbenih omrežjih se pogosto pojavlja vprašanje o upravičenosti spanja v nogavicah. Medtem ko nekatere motijo, drugi ne morejo zaspati bosi. Vendar je ključno, kaj je bolje za zdravje.

Nošenje nogavic v postelji ima veliko prednosti, pravi avtor in ustanoviteljica Združenja profesionalnih svetovalcev za spanje International Parenting and Health Institute, Mar De Karlo.

»Zaradi procesa, imenovanega vazodilatacija oziroma širjenje krvnih žil, lahko nogavice pomagajo, da hitreje zaspimo in spimo dlje,« je pojasnil in dodal, da raziskave kažejo tudi, da spremembe temperature kože vpliva na vse vidike spanj.

Dokazano je, da nošenje nogavic v postelji pospeši cirkulacijo in prekrvavitev stopal, kar lahko pomaga znižati telesno temperaturo in možganom sporoča, da je čas za spanje. Tudi druge študije to potrjujejo in ena izmed njih pravi, da so preiskovanci, ki so šli spat z nogavicami, zaspali 7,5 minute hitreje, spali 32 minut dlje in se ponoči zbujali 7,5-krat redkeje od tistih, ki so spali bosi.

Pred zaspanostjo se običajno pojavi nižja telesna temperatura in dokazi kažejo, da lahko nošenje nogavic in drugi načini ogrevanja stopal znižajo telesno temperaturo in tako pomagajo hitreje zaspati.

Obstaja pa še ena prednost spanja z nogavicami, to je manjša možnost Raynaudovega sindroma, ki običajno prizadene prste na nogah in rokah, kjer koža izgubi prekrvavitev in začne otekati ter boleti. Različne raziskave pa so pokazale, da nošenje nogavic ponoči vzdržuje prekrvavitev in toploto okončin ter lahko prepreči tako stanje.

»Čeprav Raynaudov sindrom običajno sprožijo nizke temperature (ali stres), nogavice ne bodo preprečile njegovega razvoja, če je to »zapisano« v genih, lahko pa zmanjšajo možnost vnetja,« pravi De Karlo, ki svetuje, da ne glede na to, zakaj želite v postelji nositi nogavice, se posvetujte z zdravnikom, kakšni so vzroki, da imate mrzle noge.

Druge prednosti spanja z nogavicami je izboljšanje razpokanih pet (navlažite stopala in nosite bombažne nogavice vsak večer teden ali dva in opazili boste, da koža ni več tako suha kot prej).

Študija Univerze v Groningenu, ki je vključevala 13 parov, nošenje nogavic v postelji povečalo verjetnost doseganja orgazma za kar 30 odstotkov, razlog pa je povečan dotok krvi v genitalije. Kljub tem prednostim pa ugotavljajo, da nošenje nogavic med spanjem, lahko tudi škodi.

Upoštevajte, da so hladne noge lahko posledica številnih razlogov, kot so anemija, sladkorna bolezen ali hipotiroidizem, ki jih je pomembno diagnosticirati in zdraviti.

Če je glavni vzrok vaših težav s spanjem globlje zakoreninjena težava, ki ni bila odkrita in razrešena, na primer, če trpite za anksioznostjo ali ste duševno preveč obremenjeni, nošenje nogavic v postelji ne bo rešitev.