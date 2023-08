Vse to moramo vedeti, ko kupujemo rabljeno kolo

Več ljudi je kupilo rabljen avto kot pa kolo. Katera so osnovna vprašanja, ki jih postavimo prodajalcu rabljenega kolesa?

Opažamo, da se je razcvetel tudi trg z rabljenimi kolesi. Kje vse lahko kupimo rabljeno kolo, se ve. Na spletu vtipkamo kupim rabljeno kolo in pademo v morje koles. Tudi v časopisih se še najdejo prodajni oglasi. Še najlažje in najbolje pa ga je kupiti v domači kolesarski prodajalni. Rabljeno kolo lahko kupimo tudi po priporočilu nekoga, ki zagotavlja, da je s kolesom vse v najlepšem redu.

Torej, odločili smo se za nakup kolesa iz druge roke, a ne vemo, na kaj moramo biti pozorni. Če sodimo med tiste, ki so večkrat kupili rabljen avto kot pa kolo, potem nam bo lažje. Pojdimo po enaki ali podobni poti, kot smo šli, ko smo kupovali avto. Najprej moramo vedeti, kakšno kolo hočemo in koliko denarja bomo dali zanj.

Potem preglejmo nekaj trgovin, v katerih imajo nova kolesa v rangu naših želja, da bomo približno vedeli, koliko je vredno, recimo, pet let staro kolo. Če rabljeno kolo kupujete pri prodajalcu koles, torej v kolesarski trgovini, potem morate zaupati prodajalcu. Če kupujete kolo prek oglasa, potem morate vprašati sledeče.

Osnovna vprašanja, ki jih postavimo prodajalcu kolesa, so:

1. Koliko je kolo staro?

2. Ali imate račun kolesa?

3. Kdaj je bilo kolo zadnjič na servisu, kje in kakšna dela so bila opravljena?

4. Ali je bil kateri koli sestavni del ali okvir kdaj zamenjan ali popravljen pod garancijo proizvajalca?

5. Ali trenutno kaj ne deluje, kot bi moralo?

Kakšne odgovore lahko pričakujemo od prodajalca rabljenega kolesa in kaj potem

Prvič: Prodajalec vam na primer odgovori, da je kolo staro pet let in da stane tisoč evrov. Novo podobno kolo pa 3000. Kaj storiti? Vem, prvič, vi nimate časa raziskovati trga, niti se vam ne sanja, kakšna so nova kolesa.

Torej boste fotografijo kolesa poslali nekomu, ki se na to spozna, da vam bo približno ocenil, ali se nakup izplača ali ne. To je edina rešitev. Ali pač druga; kupite ga, ker je v območju vašega proračuna, namenjenega za nakup, ker vam je kolo všeč in ker je prodajalec zadovoljivo odgovoril na vsa vprašanja.

Če vprašate mene, je tak nakup najtežji, a ni nujno, da je napačen.

Drugič: Dostikrat se zgodi, da, prodajalec nima računa kolesa, ker ga je tudi on kupil iz druge roke. Nič hudega. Preglejte kolo, in če je funkcionalno, tehnično brezhibno in če vam je všeč, ga kupite. Tukaj moram poudariti; skoraj najpomembnejše je, da vam je kolo všeč, da vam je zelo všeč, je še bolj priporočljivo.

Kajti le tako boste lažje preživeli morebitne skrite napake, poškodbe. Kolo boste z večjim užitkom popravili in še z večjim se boste vozili. Moje mnenje je, da če vam kolo že na prvi pogled ni všeč, ga boste bore malo uporabljali. Vemo, kako težko se je spraviti na kolo, sploh če ste na prejšnji vožnji trpeli ko hudič. Če pa vam je všeč, boste vedno našli razlog za novo vožnjo.

Tretjič: S tretjim vprašanjem izveste zgodovino kolesa. Izvedeli boste, ali je kolo v dobrem stanju in ali je redno vzdrževano.

Četrtič: S četrtim vprašanjem boste zvedeli še globljo zgodovino kolesa. Vedeli boste, ali ima zamenjane »organe«, kar pomeni daljše življenje, pardon, rok uporabe.

Petič: Tu boste spoznali poštenost prodajalca. Hkrati pa se boste lažje odločili, ali je kolo vredno nakupa. Največkrat je žal tako, da zamenjava kakega dela kolesa, ki ne deluje ali vam ne ustreza, stane več ali skoraj toliko, kot je kolo vredno.

Primer iz prakse: Tašči je soseda podarila kolo, ki ni bilo niti voženo niti servisirano že vrsto let. Tašča mi je ukazala, naj ga servisiram in pripravim za vožnjo. Moja ocena je bila, da je bolje, da ji kupim novo, kot pa se lotim servisa, saj je bilo preveč delov, ki jih je bilo nujno zamenjati. Ko sem ji to povedal, je izjavila pričakovano. Kolo ji je dala najboljša soseda in kako naj ji reče, da je kolo zanič in ji je zet raje kupil novo? In drugič; kolo ji je strašansko všeč. Kaj sem storil? Pripravil sem ga za vožnjo z veliko finančno izgubo, ampak ker je kolo dobila brezplačno, sva stroške »obračunala« kot nakup rabljenega kolesa.

Še en primer iz prakse. Prijatelj bi kupil rabljeno specialko, a sva ugotovila, da sta sprednja verižnika 53-39 in zadnji verižnik, kaseta 11-26. Torej, sprednja verižnika sta prehuda zanj, saj zdaj rekreativci uporabljamo 50-34 in zadaj 11-32. Zadnja kaseta ni draga, zamenjava sprednjih pa je. In če bi zamenjal verižnike, bi moral še verigo. In še pretrd sedež je bil po njegovih merilih. Ugotovil sem, da ima preširoko balanco in predolgo toporišče. Torej je v takem primeru bolje iskati drugo kolo.

Nakup rabljenega kolesa še ni končan

Vendar to še ni vse, kar morate vedeti, ko kupujete rabljeno kolo. Pomembno je, da je kolo prave velikosti za vas. Ne sme biti premajhno ali preveliko, mora biti pravšnje. Ne zapravite celega budžeta, proračuna, ki ste ga namenili za kolo, kajti čaka vas še nakup čelade, čevljev, oblačil in še česa, najbrž nosilcev za na streho ali kljuko avtomobila, ključavnico ... Eden izmed trgovcev je še posebej poudaril, da brez računa rabljenega kolesa ne vzame v račun. Prevečkrat se je zgodilo, da je šlo za ukradeno kolo, ne da bi trgovec to vedel in potem nastanejo težave, ko se pojavi pravi lastnik ...