Drugačni nasveti za avgustovske počitnice

Poletne počitnice so v polnem teku, avgust je sinonim zanje. Medtem ko se nekateri morda veselijo počitnic na plaži in dolce far niente (Lepo je početi nič), drugi načrtujejo bolj aktivne dejavnosti.

O tem je pri švicarskem Datasportu pisal Valentin Belz.

Za tiste, ki imajo raje športne počitnice …

Uživajte v trenutkih, ne stvareh

Za spremembo se odpravite na drugačno pot. Tecite, ali kolesarite s popolnoma naravnanimi čutili in na jutranjem teku poslušajte ptičje petje, spremljajte filtrirano svetlobo gozda ali vonjajte vonj po svežem dežju.

Poiščite nov izziv

V poletnih mesecih lahko izbirate med številnimi športnimi dogodki. Postavite si povsem nov izziv, pa naj bo to drugačno prizorišče, dolžina proge, značaj ali celo vrsta športa. V športno rekreativnem koledarju boste našli vse dogodke, od vaškega teka med tednom do mednarodnih srečanj in tekmovanj ali od spektakularne kolesarske dirke do športnega dogodka za družino. Ta novi izziv vam bo zagotovo razširil obzorja in vam prinesel veliko veselja.

Odkrijte svoje meje

Ste vedno sanjali o kolesarjenju čez alpski prelaz ali obhodu velikega jezera? Ste si kdaj želeli prehoditi določeno pot ali se povzpeti na goro? V tem primeru izkoristite te počitnice, da odkrijete - in morda celo premaknete - svoje meje.

Privoščite si čas za regeneracijo

Medtem ko med običajnim delovnim tednom vsak prosti čas navadno porabimo za treninge, vam počitnice nenadoma ponudijo čas za počitek kot profesionalcu! Izkoristite ta odmik od običajnih časovnih omejitev v svojo korist ter dajte telesu in umu čas za regeneracijo.

Izberite najprimernejši čas in le zase

Običajno je trening zaradi dela omejen na določen čas v dnevu. Med počitnicami vam lahko koristi, da lahko ob zori tečete zunaj na svežem zraku ali pobegnete vročini in uživate v hladu gozda na večernem kolesarjenju.