Širi se srhljiv trend: otroci v skupinah ubijajo živali, ljudje v strahu

Številni trendi, ki se širijo po družbenih omrežjih, niso preveč inteligentni in ogrožajo tiste, ki jih posnemajo. To še posebej velja za otroke. Toda novi trend, ki se širi po Veliki Britaniji, je nasilen in tako gnusen, da ljudje, ki vidijo posnetek, ne morejo verjeti, da to počnejo otroci. Snemajo se namreč med streljanjem živali iz frače. Ne izbirajo, koga bodo poškodovali ali ubili – mačke, labode, pse, zajce, veverice ...

V mestu Maidstone je bil ubit pav po imenu Rivier, potem ko so ga otroci zadeli s fračami in majhnimi, priročnimi katapulti. To so storili več kot 20-krat, je povedala njegova družina. Lastniki so zgroženi in potrti nad tem, kar se je zgodilo. A to še ni bilo konec – otroci, ki so ubili pava, so njegovi družini povedali, da bodo oni naslednji.

Lastnica Alison Carter je objavila posnetek s sosedove nadzorne kamere, ki prikazuje pet fantov in eno dekle, kako streljajo na pava, ki sedi na drevesu. Sprva so to počeli s ceste, nato pa so preplezali ograjo, vstopili na dvorišče in nadaljevali z zločinom. Videoposnetek prikazuje ptico, ki pade z drevesa in nato počepne ter se poskuša skriti. Toda dva dečka skočita k njemu, ga primeta za krila in mu oskubita perje. Okrvavljeno truplo poginule ptice skrijejo v kot dvorišča in nato pobegnejo.

»Tvoj pav je mrtev in ti boš naslednja,« se glasi sporočilo, ki ga je dekle iz te skupine poslalo lastnikovi hčerki.

»Uničena sem zaradi tega, kar se je zgodilo. Bil je del naše družine, igral se je in sprehajal z našim psom Ziggyjem. Bil je podoben njemu – sledil nam je naokoli, vstopil v kuhinjo. Verjel je ljudem,« je povedala neutolažljiva Alison, katere družina je Riviera pred šestimi leti rešila trpinčenja.

Policija ni naredila veliko

Zaradi tega, kar se je zgodilo, se ostalih pet pavov, ki jih imajo, ne sme več prosto sprehajati. Bojijo se, da se bodo otroci napadalci vrnili, še posebej zato, ker je dan po napadu na Riviera nekdo s fračo ustrelil enega od njihovih psov. Udarec je bil močan, zato je pes ves okrvavljen končal pri veterinarju.

To se dogaja marsikje po državi. Ponekod so tarče samo živali, drugje ljudje, avtomobili ... Zelo nevarni so lahko tisti drobni katapulti, ki mečejo kovinske kroglice. V vasi Godstone so otroci prav s tem orožjem streljali na udeležence pogreba, poškodovali vitraže cerkve in oslepili laboda.

Čeprav so večino primerov prijavili policiji, ta ni naredila veliko. Stanovalci se pritožujejo, da službe zanje sploh nimajo posluha in da jih je strah zase, za svoje živali in lastnino, poroča jutarnji.hr.