Vsako jutro je pila jogurt z lanenimi semeni in z veseljem stopila na tehtnico

Zajtrk velja za najpomembnejši obrok dneva, zato je zelo pomembno, kako začnemo dan in kaj najprej vnesemo v svoje telo. Jajca in slanina ter mlečni izdelki so med najljubšimi živili za zajtrk.

So pa tudi takšni, ki izberejo bolj dietno možnost, kot so ovseni kosmiči. Beograjčanka je vsako jutro pila kefir in ugotovila, kakšen preporod je doživelo njeno telo že po enem mesecu. Toda ali ste vedeli, da so lanena semena tudi zdrava? Svojo izkušnjo je opisala ženska, ki je za zajtrk jedla lan in jogurt.

»Ko sem bila mlajša, nisem pazila, kaj jem, niti v hrani nisem posebej uživala. Sem pa v študentskih časih začela jesti veliko hitre hrane, prigrizkov. Ko sem začela delati in se odselila od staršev, so se začele težave. Želel sem paziti, kaj jem, vendar mi je bilo težko najti čas, se organizirati in najti voljo.«

Dodaja, da so se kilogrami takrat že začeli kopičiti, njeno telo pa je vse težje prenašalo slabo hrano. »Vedela sem, da moram nekaj spremeniti ... kot vsi drugi v računalniški dobi sem se odločila, da na internetu poiščem rešitev za svoj problem.«

Pravi, da ni ljubiteljica jabolčnega kisa in limone, zato je takšni recepti niso zanimali, je pa zato našla recept z lanom! »Še nikoli nisem jedla teh čudnih semen in niso se mi zdela posebej privlačna ... Vseeno sem se odločila, da jih poskusim! Recept, po katerem jih pustimo čez noč in zjutraj pojemo kot sluzasto maso, ni prišel v poštev.«

Zato je kupila zmleti lan, saj je za razliko od celih semen lahko prebavljiv in ga najdete v vsaki bolje založeni trgovini z zdravo prehrano. »Vsako jutro sem pojedla skodelico jogurta z žlico mletega lanu in kmalu sem opazila, da je moje blato bolj redno, trebuh manj napihnjen, plini pa niso več povzročali težav.«

In končno, najpomembnejše: po dveh tednih je bila prijetno presenečena, ko je stopila na tehtnico in ugotovila, da je izgubila dva kilograma!

Evo, kako lan vpliva na telo:

Lanena semena so bogata z beljakovinami, topnimi vlakninami, minerali železa in cinka, pa tudi z vitamini B1, B2, C, E in provitaminom A. Uporablja se kot dodatek kosmičem, ki jih uživajo tisti, ki so na dieti ali želijo bolje očistiti telo.

Odlično odvajalo

Ker so bogata z olji in vlakninami, so ta semena tudi odlično odvajalo. Omega 3 maščobne kisline, ki jih najdemo v lanu, delujejo protivnetno. Številne klinične študije so pokazale, da si s to rastlino lahko pomagamo pri težavah s povišanim holesterolom in nekaterih boleznih srca.

Pomirja želodec

Lan je odličen način za pomiritev želodca, obnavljanje sluznice in izboljšanje zdravja. Ta sluz vsebuje vse svoje zdravilne lastnosti. Obloži obolelo želodčno sluznico, ščiti in blaži vnetja, so zapisali na portalu biljkeza.com.