Troje živil, s katerimi bi si lahko podaljšali življenjsko dobo

Če se vam je doslej to zdelo nekoliko noro, vas bo pisec uspešnic in sodelavec National Geographica Dan Buettner morda prepričal o nasprotnem.

Ta guru dolgoživosti namreč meni, da vas bodo naslednja tri živila, ki vsebujejo vse kompleksne ogljikove hidrate in beljakovine, potrebne za človekovo preživetje, popeljala v visoko starost.

Raziskovalec je zaslovel s proučevanjem petih držav po svetu (Italija, Japonska, Kostarika, Kalifornija in Grčija), kjer je znano, da prebivalci dočakajo visoko starost. Ta območja je poimenoval modre cone. Med naštetimi je kot kraj z najnižjo stopnjo umrljivosti ljudi v srednjih letih na svetu izpostavil polotok Nicoya v Kostariki.

V svoji nedavni objavi na instagramu je zapisal, da je k dolgi življenjski dobi lokalnega prebivalstva močno pripomogel močan koktajl treh živil. »Zaradi te hrane imajo ljudje, ki živijo na polotoku Nicoya v Kostariki, večjo verjetnost, da bodo dočakali več kot 90 let, kot tisti, ki živijo v Združenih državah ali Evropi,« je dejal.

Katera živila so to?

Koruza

Prvo živilo na Danovem seznamu je koruza, iz katere delajo odlične tortilje. V Netflixovem dokumentarcu Live to 100 je pojasnil, da ljudje iz Nicoye tradicionalno predelujejo koruzo z namakanjem zrn v lesni pepel in tako povečajo njeno hranilno vrednost. Koruza je bogata z vlakninami, tortilje pa s kompleksnimi ogljikovimi hidrati.

Buča

Naslednja hrana na seznamu, ki podaljšuje življenjsko dobo, je buča. Bogata je z vitamini A, B in C ter magnezijem in kalijem, ki sta bistvena za zdravje kosti, krvi in ​​srca. Ne glede na to, ali jo spečete ali dodate v enolončnico, je to zelenjava, ki jo zlahka vključite v vsakodnevno prehrano.

Fižol

Prebivalci Nicoye svojim jedem redno dodajajo fižol, saj uživajo kar pet različnih vrst fižola. Črni fižol dodajo jedi, imenovani gallo pinto. Fižol je glavna sestavina prehrane mnogih v modri coni.