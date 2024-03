V karakterju je moč, pravijo tudi nogometaši

Fizična in mentalna moč se med seboj zelo povezujeta. Nekako gresta z roko v roki. Če smo fizično močni, smo močni tudi notranje. In obratno. Celo rečeno je, da se glavni vir naše moči nahaja v karakterju.

Spominjam se svojih začetkov, ko sem prvič stopila v fitnes in kmalu za tem postala tudi osebna trenerka. Pravzaprav takrat sprva nisem še čisto jasno vedela, kaj točno tam počnem, a sem sledila svojemu notranjemu občutku, da je prav, da sem tu. In niti v sanjah si nisem mislila, da me bo pot fitnesa ojačala ne samo telesno, pač pa tudi psihično.

Res je, da še preden sem osvojila vadbo z utežmi, sem pred tem veliko časa namenila kardio vadbam in hoji v hribe. A ker sem zaradi svojega lahkomiselnega navdušenja tudi pretiravala, sem bila kmalu precej izčrpana in pojavile so se celo hude bolečine v predelu križa. Skoraj sem obupala.

Te razne težave, bolečine in izčrpanost danes pripisujem svojemu takratnemu neznanju, naivnosti in pretiranemu izčrpavanju notranje moči.

Ko sem spoznala, da telesni trening niso samo mišice in fizična kondicija, sem se na trening začela pripravljati tudi z glavo ali »s pametjo«, kot bi rekla moja mentorica.

Učila sem se iz svojih napak in tako s fitnesom nadaljevala bolj postopno in predvsem v harmoniji s svojimi občutki ter mentalnim stanjem. Tako sem se kmalu počutila bolje in tudi bolečine v predelu križa so kmalu izginile.

Po svoji notranji naravi imam rada, da je vse nekako bolj dinamično in ustreza mi, ko imam izzive in hodim čez visoke ovire. Spoznala sem, da mi ta dinamičnost in soočanje z izzivi koristi tudi sicer v življenju.

In verjamem, da je tudi med vami, spoštovani bralci, veliko takih, ki delujete podobno. A spoznala sem, da je takšno delovanje dobro le pod pogojem, ko znamo svojo notranjo moč uskladiti in jo pravilno tudi usmeriti.

Koliko smo notranje močni?

Ko govorimo o fizičnem gibanju ali nekih drugih športnih telesnih naporih, je poznavanje sebe ključnega pomena. Pomembno se je res dobro poznati predvsem zato, da se izognete poškodbam. Kadar namreč v umu zanikamo ali v evforiji zanemarimo svojo notranjo moč, se običajno pojavijo neprijetne posledice in razna neskladja, ki se pokažejo tudi navzven.

S tem mislim tudi na razna druga področja v življenju, ne samo na telesno kondicijo. Od upoštevanja in razvoja notranje moči je zato vsekakor odvisen tudi vaš fizični napredek.

Vaša notranja moč namreč lahko pozitivno ali pa negativno vpliva na vsa druga področja v življenju. Po domače rečeno to pomeni, kako kakovostno boste živeli v tem telesu tudi kot psihosocialno in duhovno bitje.

Iz malega raste veliko

Kakovost življenja je odvisna od tega, koliko in na kakšen način se v življenju gibamo. Se upiramo, gremo s tokom, zmoremo biti kreativno prisotni, odgovorni …?

Pri tem ne mislim zgolj fizično, kako se bomo gibali, temveč tudi miselno. In predvsem to, da so koraki, ki jih delamo zavestni ter podprti z več razumevanja in čutenjem telesa, njegovih zmožnosti in potreb.

Preprosto je za razvoj kakovosti življenja pomembno vključiti in uravnovesiti vsa področja, ki sestavljajo del vsakdana vsakega človeka.

In za vse to moramo biti močni. Živi zares. V umu in duhu. Močni pač potrebujemo biti tudi zato, da se lažje soočamo z vsemi izzivi v življenju, ki jih nikoli ne zmanjka.

Tudi tiste majhne drobnarije, ki se nam zdijo nepomembne in katerim morda do sedaj sploh nismo posvečali nobene pozornosti, so zelo pomembne. Saj ravno te male stvari povezujejo tiste večje v dogodek, ki se mu reče življenju.

Stopala nosijo celo telo

Da se vrnem na začetek in v izkušnje iz fitnesa. Če želimo s telesno kondicijo napredovati pravilno in s tem doseči večje rezultate, bomo morali ozavestiti moč tudi na skritih kotičkih in najnižjih predelih telesa, kot so denimo naša stopala.

Kajti moč in energija, ki jo potrebujemo, če želimo premakniti določeno breme, bomo najprej morali ozavestiti stopala. Šele nato lahko nadaljujemo s postopnim ozaveščanjem višjih predelov v telesu.

Tukaj se začne razvoj naše notranje moči, v stabilnem temelju, ki je običajno očem skrit.

Kje se moč začne?

Da bi lahko uspešno prišli na cilj, moramo uspešno že začeti. Dragi bralci, če vas vprašam, ali boste še pri vzdigovanju bremen moč usmerjali samo v končni rezultat ali se boste izziva raje lotili postopoma in z več notranje osredotočenosti?

Morda vas pri doseganju vaših ciljev ovira samo vaše nepravilno ozaveščanje posameznih delov telesa in psihe ali pa nemara celo odtujenost od vas samih. Morda?

Bolj, ko boste v stiku s telesom, bolj kakovostno bo vaše gibanje in vse bolj boste skladni in močni postali celostno v telesu, umu in duhu.

Tako se boste lažje spoprijemali tudi z drugimi izzivi v življenju. Zato se je dobro vprašati, zakaj se sploh gibate in kaj vam pomeni notranja moč? Jo sploh poznate? Veste, da obstaja?

Močan, da bi gore premikal

Ko sem se pred leti pripravljala na svojo prvo tekmo, sem ugotovila, da ni pomembna samo fizična moč, temveč tudi tista notranja. Priprave na tekmo so od mene pogosto zahtevale drastično zmanjšanje vnosa kalorij v telo.

To pa je pomenilo manj energije v telesu za opravljanje istih visoko intenzivnih treningov, kakršni so bili na začetku, ko je bil kalorijski vnos makro hranil še zelo visok.

Ko sem bila postavljena pred dejstvo, da moram kljub restrikcijam opraviti naporen fizični trening, sem sprva mislila, da mi ne bo uspelo, a sem kljub takšnemu prepričanju nadaljevala. Ne samo to, da je bil trening odlično dodelan, je prišlo tudi spoznanje, da sem zmožna narediti več, kot si mislim, da zmorem.

Kot rečejo, je vse v glavi in verjetno vas zanima, kaj natančneje sem naredila jaz, da mi je uspelo? Preprosto sem šla prek meja svojih miselnih prepričanj in si rekla, da zmorem.

In sledil je občutek, da je res tako. Nakar se je zgodilo tisto, česar nisem pričakovala, ampak sem si močno želela in delala za to. Čutila sem, da sem fizičen napor zmogla narediti predvsem zaradi notranje moči.

Ravno zaradi takšnega prepričanja sem posledično postala še bolj samozavestna in tudi zelo, zelo zadovoljna. V tem primeru pa sem na koncu dobila tudi največjo nagrado v obliki spoznanja, da je s pravilnim usmerjanjem svoje notranje moči možno razvijati celo svoj karakter.

Dragi bralci, ali imate tudi vi izkušnjo, da lahko naredite mnogo več, kot trenutno morda mislite? Jaz osebno se zelo strinjam s tem, kar je v svojem času zapisal že Booker T. Washington: V karakterju je moč. Veliko o karakterju na igrišču govorijo tudi nogometaši, kajne?