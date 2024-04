Uporaba sardel namesto rdečega mesa bi lahko rešila ogromno življenj na leto

Znanstveniki, ki so izvedli raziskavo, pravijo, da bi lahko do leta 2050 z osredotočanjem na več rib, v tem primeru na sardele, v človeški prehrani na svetovni ravni preprečili od pol milijona do 750.000 smrti zaradi bolezni, povezanih s slabo prehrano.

Pogostejše uživanje teh vrst rib bi lahko zmanjšalo tudi pojavnost zapletov zaradi sladkorne bolezni.

Nenalezljive bolezni, povezane z rdečim predelanim mesom, so leta 2019 povzročile 70 odstotkov vseh smrti po svetu. Bolezni srca, možganska kap, sladkorna bolezen in rak črevesja so predstavljali 44 odstotkov vseh smrti.

Sardele so bogate z olji omega-3, prav tako so s kalcijem in vitaminom B12.

Analiza kaže, da bi ta vrsta rib, če bi bila široko sprejeta za neposredno prehrano ljudi, potencialno zagotovila pomembne koristi za zdravje ljudi, zlasti pri zmanjševanju bolezni srca. Na svetovni ravni bi lahko do leta 2050 preprečil od pol milijona do 750.000 smrti na leto zaradi bolezni, povezanih s prehrano.

Prav tako bi zmanjšali dodatne zdravstvene zaplete za osem do 15 milijonov ljudi s posebnimi potrebami, od katerih je večina skoncentriranih v državah z nizkimi in srednjimi dohodki.

Ta vrsta rib kot zelo hranljiva, do okolja prijazna, cenovno dostopna in najbolj razširjena v oceanu postaja vse bolj pomembna v svetovnem prehranskem sistemu.