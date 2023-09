To so športi pri katerih pokurimo največ kalorij

Zaradi obsežnega problema debelosti, težav s srcem in izčrpanosti, ki kot bi vabil bolezni, naj se nas lotijo ena za drugo, tema pridobivanja telesne mase priteguje veliko pozornosti.

Čeprav je splošno znano, da je tek zelo učinkovit način za kurjenje maščob, nekateri ljudje teka ne marajo ali pa se jim zdi preveč naporen.

Kolesarjenje in plavanje sta odlični vadbi, ki vam lahko pomagata pri doseganju tega cilja, saj vam omogočata, da v razmeroma kratkem času pokurite veliko kalorij.

Sodelovanje pri športnih dejavnostih pomaga pri izgorevanju maščob ter izboljšanju kognitivnih sposobnosti in spomina.

V nadaljevanju so našteti športi, s katerimi se lahko ukvarjate, če želite shujšati.

Če, katerega od najboljših športov za hujšanje kombinirate s pravilno prehrano, lahko veliko hitreje shujšate in preprečite zdravstvene težave, povezane z debelostjo.

Gimnastika

Za to dejavnost so potrebne izjemne ravni vzdržljivosti, telesne pripravljenosti, koordinacije in okretnosti. V tem primeru se koristi pri hujšanju stopnjujejo s trajanjem dejavnosti. Vadba v telovadnici, četudi le 15 minut na dan, je učinkovito orodje za hujšanje.

Gimnastika je odličen način za ohranjanje kondicije in krepitev mišic, zato ne le, da s tem ljudje izgubljajo maso, ampak si tudi pomagajo, da postanejo bolj čvrsti in prožni. Uživamo lahko tudi v kardiovaskularnih prednostih aerobne vadbe, vključno z zmanjšano obremenitvijo sklepov.

Borilne veščine

Borilne veščine so lahko dobra izbira za tiste, ki iščejo nov izziv in najboljši šport za zmanjšanje trebušne maščobe. Karate, kung fu in drugi stili borilnih veščin so le nekaj možnosti. Karate je namenjen tistim, ki želijo vadbo za celotno telo.

S poudarkom na udarcih z roko brcah z nogo je karate odličen način za krepitev mišic trebušnega jedra. Če pa želite ohraniti svoje telo v formi in se ne zrediti, je prava izbira kung fu. Udarci v tem slogu borilnih veščin so odlični za krepitev mišic nog in kurjenje kalorij. Borilne veščine so eden od športov, ki so najboljši za kurjenje kalorij.

Nogomet

Debelost je bitka, ki jo je mogoče izbojevati z igranjem nogometa. Po številu porabljenih kalorij je med najboljšimi športi. Če želite hitro shujšati, dvakrat ali trikrat tedensko igrajte nogomet. Nič se ne more primerjati z nogometom za celovito vadbo telesa, pri kateri delujejo srce in mišice nogometaša.

Nogomet, pri katerem se uporabljajo tako počasna kot hitra mišična vlakna, pomaga pridobivati mišice in kuriti maščobe. Spodbuja presnovo in ne glede na to, ali igrate v napadu ali obrambi, sprinti in hitri gibi pomagajo pri hujšanju.

Plavanje

Plavanje je odlična izbira za hitro odstranjevanje trebušne maščobe. Da bi povečali izgorevanje kalorij, naj plavalci povečajo hitrost in razdaljo. Prav tako imajo različni udarci z roko različne učinke na zmanjševanje maščobe.

Pri plavanju se uporabljajo vse mišice v telesu, od vratu do mišic prstov na nogah in celo obraza, zato ne le, da s tem ljudje izgubljajo težo, ampak tudi pomagajo, da postanejo bolj čvrsti in prožni. Uživamo lahko tudi v kardiovaskularnih prednostih aerobne vadbe, vključno z zmanjšano obremenitvijo sklepov. Z vpisom na tečaj plavanja hitro pridobite kondicijo.

Košarka

Igranje košarke zahteva veliko energije, to gibanje pa pokuri veliko kalorij, zato je priporočljivo za hujšanje. Igranje košarke zahteva široko paleto motoričnih spretnosti ter natančno usklajeno sinhronizacijo rok in oči - hitro povečanje porabe kalorij in znojenja je posledica sodelovanja celotnega telesa pri igri.

Na to, koliko kalorij porabite med igranjem košarke, vpliva več dejavnikov, vključno s tem, kako dolgo igrate, kako močno igrate, ali igrate na polnem ali polovičnem igrišču itd. Košarka je ena najboljših iger za hujšanje, zato poiščite prijatelje, ki imajo enake interese, in začnite igrati. Košarkarji so med športniki, ki pokurijo največ kalorij.

Sprintanje

Sprint je ena najučinkovitejših dejavnosti za kurjenje maščob, zato je dobra izbira, če želite hitro shujšati. Nenehno povečevanje frekvence dihanja med sprintom poveča količino kisika v krvi, kar pospeši srčni utrip in presnovo. Povečana vsebnost kisika pomaga pri čiščenju telesa.

Sprint je odlična vadba za celotno telo, ki še nekaj dni po treningu kuri kalorije in spodbuja izgubo maščobe. Izraz afterburn se nanaša na ta pojav, ki je strokovno in po slovensko znan kot učinek porabe kisika po vadbi (EPOC). Sprint na kratke razdalje poveča temperaturo telesnega jedra, srčni utrip in pretok krvi, kar prispeva k hitrejšemu hujšanju.

Kolesarjenje

Veliko ljudi priporoča kolesarjenje kot učinkovito kardio vadbo. Je odlična alternativa teku ali jogingu, saj omogoča vzdrževanje visokega srčnega utripa z manjšo obremenitvijo kolen, gležnjev in drugih sklepov. Športi za hujšanje so na voljo v različnih oblikah, če pa se odločite za kolesarjenje, lahko že samo s pedaliranjem (ob pogoju, da vozite hitro) pokurite veliko kalorij.

Hitrejše kolesarjenje povzroči večjo porabo kalorij zaradi povečanih zahtev za telo. Količina kalorij, ki jih pokurimo med kolesarjenjem, je sorazmerna z maso kolesarja, hitrostjo kolesarjenja in časom na kolesu. Kolesarjenje je eden od športov, pri katerih se pokuri največ kalorij.

Boks

Kar zadeva priljubljene fitnes modne muhe ali vadbe, je boks stalnica. Če želite biti uspešni pri boksu kot športu za hujšanje, morate ohranjati svoje atletske sposobnosti, kot so moč, hitrost, okretnost in koordinacija rok in oči. Te vadbe lahko izvajate za športno ali telesno izboljšanje.

Vadba za celotno telo pri boksu je zaradi števila kalorij, ki se pri tem pokurijo, odlična za hujšanj. Zato je boks pogosto ocenjen kot najboljši šport za hujšanje. Boks ima poleg pomoči pri hujšanju še več drugih zdravstvenih koristi, med drugim izboljšuje kardiovaskularno kondicijo, krepi mišice in blaži stres.

Parkur

Parkur je razmeroma nova vrsta visokoenergijskega športa z več gibi. To je vadba francoskega izvora, v kateri udeleženci tečejo po namišljeni poti in pri tem čim hitreje in čim bolj učinkovito premagujejo ovire. Simulirajo bežanje pred namišljenim nasprotnikom oziroma nevarnostjo. Pri tem uporabljajo različne spretnosti, kot je skakanje in plezanje ali pa bolj akrobatične gibe. Objekti, ki jih izvajalci premagujejo, so iz vsakdanjega življenja, največkrat iz mesta npr.: ograje, garaže, strehe, ... Parkur je marsikje uvrščen na prvo mesto med športi, pri katerih se pokuri največ kalorij na uro.