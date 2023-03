Hujšajmo s sesanjem, s pleskanjem krepimo telo

Če želite shujšati ali vzdrževati telesno težo, se morate gibati, to je pač nujno za zdravje. Večkrat smo že pisali, kako koristna je hoja: je odličen način zagotavljanja dnevne ravni aktivnosti. Človek, težak 70 kilogramov, s polurno hojo porabi okoli 149 kcal. Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi in harvardska medicinska fakulteta sta objavila seznam dejavnosti, s katerimi porabimo prav toliko ali več kalorij.

Tako je na primer vrtnarjenje, ki je koristno iz več razlogov. Ne le da bomo imeli domače sadje ali zelenjavo ali pa krasno urejen okrasni vrt in naravnost čudovito trato, potrošili bomo tudi kar precej kalorij (167 kcal), okopavanje, sajenje, obrezovanje pomeni gibanje, ki ga niti ne doživljamo kot takega, obenem pa se bomo tudi sprostili in blažili stres. Še ostanimo na vrtu: tudi med košnjo bomo porabljali kalorije (167 kcal): s hojo in tudi porivanjem kosilnice. Obenem bomo čas preživljali na svežem zraku.

Tudi pospravljanje kuri kalorije

Super novica za vse, ki uživate v pospravljanju, in tudi za tiste, ki ne: brisanje prahu, sesanje, zlaganje perila, odej in še česa pač porablja kalorije (167 kcal). Bolj ko boste aktivni, več jih boste pokurili, morda se boste zdaj tudi zaradi tega vendarle lotili čiščenja tudi tistih delov doma, s katerimi venomer odlašate.

Novega sneženja sicer ni na vidiku, a si bomo zapomnili za prihodnje leto: kidanje snega je težko delo, zato naj se ga ne lotijo prav vsi, a če ste vsaj malce v formi, bo koristno, ne le da bo pot očiščena, obenem boste v samo pol ure porabili 223 kcal. Pravite, da ne kidate na roke, temveč si pomagate s snežno frezo? Tudi to je treba porivati ali vleči, v pol ure boste porabili 167 kcal.

Igra z otroki nas lahko dodobra utrudi. FOTO: F1 Online Rf/Getty Images

Eden od načinov, kako hitro polepšati stanovanje, je pleskanje. Če se ga boste lotili sami, boste prihranili denar, obenem pa kurili kalorije, 186 kcal v pol ure. In tudi igra z otroki je krasna: tako ne boste le ohranjali mladostnosti, ampak tudi blažili morebitni stres in krepili telo. Z lahkotno igro lahko porabite toliko kalorij kot s hojo, še več pa z igro v parku, na plezalih, s tekom, igranjem nogometa, badmintona ... V pol ure od 149 do 186 kcal.