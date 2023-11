To so najbolj prepoznavne osebnostne lastnosti vrhunskih športnikov

Znanstveniki in športni psihologi še niso ugotovili, kolikšen del športnikovega uspeha predstavljata nadarjenost in sposobnost in koliko psihološki dejavniki.

Pa vendar se zdi, da ni športnika ali trenerja na Zemlji, ki bi trdil, da je slednje nepomembno. Športni znanstvenik Daniel Brown celo trdi, da bi pomanjkanje določenih osebnostnih lastnosti lahko pomagalo razložiti, »zakaj nekateri posamezniki, nadarjeni za šport, ne uspevajo na elitni ravni.«

Zanimivo je preleteti 20 značilnih osebnostnih lastnosti, za katere se zdi, da ločijo najuspešnejše športnike od drugih. Najbrž podobno velja tudi za odlike, ki jih imajo uspešnejši ljubiteljski športniki - če odlike najboljših delimo z deset, bo za rekreativce še vedno veliko.

O tem so pisali pri Sports Management Degree Guide.

Samozavest

Samozavest ni samo besedna zveza za simpatične motivacijske plakate. Za visoko zmogljive športnike je to način življenja. Najboljši športniki so po naravi samozavestni.

Verjamejo, da se lahko prebijejo na najvišjo stopničko zmagovalnega odra, čeprav samozavest včasih krepijo s krvjo, znojem, solzami ...

Močan občutek motivacije

Za motivacijo najboljših športnikov je potrebno več kot bleščeča medalja ali zajeten ček. Najbolj uspešne športnike motivira želja, da bi premagali konkurenco, podrli svoj trenutni osebni rekord in si dokazali, da njihovo trdo delo ni bilo zaman.

Notranja želja po uspehu

Športnikova največja konkurenca je on sam. Tako kot zgornja osebnostna lastnost tudi notranja želja po uspehu žene športnika, da se vsakič trudi po najboljših močeh. Ne glede na to, kaj je tisto, kar spodbudi vožnjo – rjovenje množice, blesk zlate medalje, časti za zmagovalce – mora potreba po uspehu najprej priti od znotraj.

Postavljanje najvišjih ciljev, a najprej delo

Noben športni začetnik ni pripravljen na olimpijske igre, svetovno prvenstvo ... Športniki, ki pridejo na dogodke svetovnega razreda, to storijo tako, da si zastavijo realistične in dosegljive cilje, nato pa trdo delajo, da te cilje dosežejo korak za korakom. Pri visoko zmogljivih športnikih je sposobnost postavljanja in doseganja ciljev naravno.

Samodisciplina

Obstaja znan rek, ki se glasi nekako takole: »Da postaneš uspešen čez noč, je potrebnih 10 let trdega dela.« Nihče ne pozna te resnice bolje od vrhunskih športnikov.

Zgodnja jutra, boleče mišice, zlomljene kosti, odrekanje. Samodisciplina, ki je posledica postavljanja športa na prvo mesto, je še ena značilna lastnost visoko zmogljivih športnikov.

Optimizem

Notranji občutek optimizma gre z roko v roki s samozavestjo in je še ena prepoznavna osebnostna lastnost vrhunskih športnikov.

Da bi bil najboljši, mora športnik verjeti, da lahko premaga najboljšega (in karkoli drugega, kar pride na pot). Športnik, ki dvomi o sebi, ne bo nikoli prečkal ciljne črte pred drugimi.

Občutek pripadnosti

Vsem vrhunskim športnikom je skupen občutek pripadnosti. Za uspešne ekipne igralce to pomeni, da se počutijo del ekipe in vedo, da igrajo dragoceno vlogo. Za individualne športnike to pomeni zavedanje, da sodijo med najboljše na svetu – in morda celo v zgodovinske knjige.

Naravni vodja

Visoko zmogljivi športniki so navadno naravni vodje, tako na igrišču kot zunaj njega. Vodje so znani po svoji osredotočenosti, občutku za motivacijo in prirojeni sposobnosti, da iz sebe in okolice izvabijo najboljše – lastnosti, ki si jih delijo z vrhunskimi športniki.

Pripravljenost na kritiko

Noben športnik ne pride na vrh sam. Vrhunski športniki ob vsaki priložnosti sprejmejo kritiko in se iz nje učijo.

Ponižnost

Skromen športnik ne podcenjuje in ne precenjuje svojih sposobnosti. S tem lahko ohranja notranji plamen motivacije. Vedno je prostor za izboljšave in te izboljšave bodo prišle le z več treninga, več treniranja, več znoja in več srca.

Sposobnost obvladovanja stresa

Stres ima moč, da izčrpa skoraj vsakogar, vendar se morajo športniki z njim spopadati vsak dan. Stres zaradi poraza, stres zaradi poškodbe, stres zaradi sramotenja sebe, svojih trenerjev, svojih družin – seznam se nikoli ne konča.

Visoko zmogljivi športniki so edinstveni v tem, da lahko obvladujejo svoj stres.

Ne glede na to, ali ta sposobnost pride naravno ali se jo je naučil, so ti športniki sposobni ločiti svoje skrbi in se osredotočiti na nalogo, ki jo imajo.

Nizka anksioznost

Namesto da bi dovolili, da jim tesnoba vzame vso energijo in pozornost, so vrhunski športniki nagnjeni k nizki anksioznosti. Prepuščajo se toku.

So dovolj prilagodljivi, da spremenijo strategijo ali se soočijo z izzivom, ne da bi občutili izčrpavajoče živce, ki so uničili sanje toliko drugih nadarjenih ljudi.

Za nekatere je to naravno. Za druge je to rezultat večletnega trdega dela, ki so ga porabili za učenje, kako razdeliti svoje največje strahove.

Močan občutek osredotočenosti

Športnik se ne more znajti med najboljšimi, če nima močnega čuta za osredotočenost. Ta osredotočenost omogoča vrhunskemu športniku, da ostane skoncentriran v vsakem v trenutku, ne glede na to, kdo je na tribunah ali kaj se je tisto jutro zgodilo.

Pomeni tudi, da ostanejo osredotočeni na doseganje vsakega cilja, ko pride, ne da bi kdaj pozabili na širšo sliko.

Zaupanje v proces

Pot do vrha je dolga, vendar imajo vrhunski športniki edinstveno psihološko lastnost zaupanja v sistem. Zavedajo se, da uspeh ne bo prišel brez padcev.

Zavedajo pa se tudi, da z vsakim nazadovanjem pride priložnost za učenje. Proces je lahko dolg, a nihče ne postane najboljši z izbiro bližnjice.

Prožnost in sposobnost učenja iz neuspehov

Izguba je neizogibna. Tudi najboljši športniki na svetu so se soočali s porazi na največjih svetovnih odrih.

Odpornost je tista, ki dobre športnike loči od odličnih. Slednji imajo značilno osebnostno lastnost, da nadaljujejo korak naprej, ne glede na morebitne neuspehe (beri: učne izkušnje), s katerimi se soočajo.

Ranljivost

Morda se zdi, da je ranljivost zadnja stvar, ki bi morala biti na seznamu prepoznavnih osebnostnih lastnosti visoko zmogljivih športnikov, vendar je izjemno pomembna.

Ranljivi športniki se zavedajo, da je neuspeh neizogiben in da se lahko iz tega veliko naučijo.

Vsakič, ko ranljivi športnik pade, izgubi ali naredi napako pri koncu igre, njegova odločenost, da postane močnejši in boljši, raste.

Perfekcionizem

V športu, kot pri vsem drugem, je perfekcionizem lahko pozitivna ali negativna psihološka lastnost. Resnična popolnost je nedosegljiva, zato mnoge športnike prevzame ideja, da so vse prej kot to.

Vendar pa je pri visoko zmogljivih športnikih bolj pomembno iskanje popolnosti kot pa njen dejanski dosežek. Gre za potovanje, ne za cilj.

Ko je pravilno izkoriščeno, težnja po popolnosti vodi do miselnosti pri treningu in na koncu do neomajne doslednosti.

Pripravljenost na boj

Vrhunski športniki dobro vedo, kako pomembno se je boriti do konca. Zadnji napor, tudi ko je rezervoar prazen, pogosto loči zmagovalca od poražencev.

Najboljši športniki imajo prirojen občutek za agresijo in boj, da zagotovijo, da ciljno črto vedno prečkajo, ko so dali vse od sebe.

Cenjenje

Visoko zmogljivi športniki izkazujejo hvaležnost. Skozi prelivanje krvi, znoja in solz cenijo zgodnja jutra, neusmiljena potovanja, zveste prijatelje in soigralce ter vsak drug izziv.

Cenijo izkušnje, ker lahko še naprej sledijo ciljem in sanjam, ki jih imajo.