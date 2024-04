To je 5 naravnih topilcev maščob, ki jih imamo doma

Naravni topilci telesnih maščob so prehranski dodatki ali živila, ki naj bi po nekaterih trditvah pomagali pri zmanjševanju odvečne telesne maščobe na naraven način.

Kljub temu je pomembno opozoriti, da je treba z naravnimi topilci telesnih maščob ravnati previdno. Njihova učinkovitost ni vedno znanstveno dokazana, zato je pred uporabo vedno priporočljiv posvet z zdravnikom.

Poleg tega ni nobene čarobne rešitve za izgubo telesne maščobe, ki bi nadomestila uravnoteženo prehrano in redno telesno vadbo.

S tem člankom hočemo povedati, da je bolje uporabljati naravne prehranske dodatke kot pa razne nevarne topilce maščob oziroma fatburnerje.

Med najbolj znane naravne topilce telesnih maščob, ki jih odobravajo tudi na odlični spletni strani mojezdravje.net, spadajo:

Kajenska paprika

Kajenska paprika spodbuja delovanje metabolizma in ustvarja termogenezo, kar pomeni ustvarjanje notranje toplote in kurjenje kalorij. To pospeši kurjenje maščobe in poveča količino kalorij, ki jih porabite čez dan.

Kajensko papriko lahko uporabite kot začimbo v svojih najljubših jedeh, na primer v soparjeni zelenjavi, da okusno popestrite naravni okus. Poleg tega poveča biodostopnost hrane, zaradi česar boste iz obroka absorbirali več hranil. Ne pozabite, da niste kar jeste – ste to, kar absorbirate!

Ašvaganda

Ena njenih najbolj dragocenih lastnosti je njena sposobnost nižanja vrednosti kortizola, stresnega hormona.

To zmanjša raven inzulina in celo prispeva h kurjenju maščobnih oblog na trebuhu, hkrati pa ašvaganda izboljša spanec in močno zmanjša željo po nezdravi hrani.

Prek kortizola ašvganda skrbi tudi za zadostne količine DHA, nekakšnega hormona mladosti, zato lahko njeno uživanje upočasni staranje. Ašvaganda uravnava vrednosti testosterona in tako prispeva k ohranjanju mišične mase.

Cimet

Dodajamo ga v smutije, kokosovo ali mandljevo mleko, ovsene kaše, recepte za piškote in še veliko več. Ta začimba je znana po vplivu na zniževanje inzulina in ohranjanju krvnega sladkorja skozi dan, zaradi česar telo enakomerno kuri maščobo. Dodatek cimeta v zajtrku vas bo nasitil za dlje časa, hkrati pa bo uničil škodljive glive in bakterije ter izboljšal zdravje čevesne flore in asimilacijo hranil.

Zeleni čaj

Aktivna spojina v zelenem čaju pospeši delovanje nekaterih hormonov za kurjenje maščob in tako omogoča ta proces.

Glavni antioksidant v zelenem čaju, EGCG, pomaga pri deaktivaciji encima, ki razgrajuje norepinefrin. Ko je ta encim deaktiviran, se količina norepinefrina bistveno poveča in našemu živčevju sporoči, naj začne razgrajevati maščobne celice.

Na kratko: zeleni čaj poveča vrednosti hormonov, ki maščobnim celicam naročijo, naj začnejo razgradnjo maščobe. To povzroči hitro sproščanje maščobe v kri, kjer postane na voljo kot energija.

Zelena

Zelena je nizkokalorično živilo, polno vlaknin. Nekateri celo trdijo, da gre za živilo z negativnimi kalorijami, kar pomeni, da naj bi telo za njeno prebavo in absorpcijo hranil porabilo več kalorij, kot jih zelena dejansko vsebuje.

Čeprav gre najverjetneje za mit, pa lahko brez dvoma trdimo, da je zelena izjemno nizkokalorična. Vsebuje veliko kalija in zdravega naravnega natrija, preprečuje zadrževanje vode v telesu in odstranjuje zatekline ter maščobe blazinice. Sok iz zelene se uporablja v številnih zdravilnih postih in terapijah, pomešan z limono pa je odličen za dobro jutro.