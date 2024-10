TikTokov trend tihe hoje bi lahko dejansko pomagal duševnemu zdravju

Nov trend na TikToku spodbuja ljudi, da odložijo slušalke in se odpravijo na sprehod – brez glasbe, podkastov ali telefonskih klicev, ki bi jim delali družbo.

Medtem ko večina ljudi med sprehodom na prostem posluša svojo najljubšo avdiozabavo, mnogi trdijo, da je tiha hoja koristna za duševno zdravje.

Nekateri ustvarjalci vsebin na spletu pravijo, da lahko hoja v tišini in preprosto opazovanje sveta prinese številne koristi za duševno zdravje.

»Ko hodim v tišini, se mi zdi, da so moji čuti bolj izostreni,« je dejala ustvarjalka v videu na TikToku. »Vonjam vse, slišim vse, vidim vse in to me zelo prizemlji.«

Druga ustvarjalka na TikToku je dejala, da poskuša iz tihe hoje narediti gibanje – sprva je bila to norija, vendar so njeni vsakodnevni 30-minutni tihi sprehodi postali prostor za razmislek in ustvarjalnost.

Druga uporabnica je dejala, da ji je tiha hoja pomagala pri prebijanju skozi negativno razpoloženje ter sprožila nove ideje.

Čeprav nekateri kritizirajo videoposnetke, ker ustvarjajo trend iz hoje, strokovnjaki menijo, da lahko tihi sprehodi dejansko pripomorejo k izboljšanju dobrega počutja, če so pravilno izvedeni.

»Tiha hoja v naravi je zelo podobna praksi v tradiciji meditacije čuječnosti, imenovani čuječa hoja ali hoja v meditaciji,« je povedal Rael Cahn, doktor medicine in klinični profesor na Oddelku za psihiatrijo in vedenjske znanosti ter direktor Centra za znanost o čuječnosti na Keck School of Medicine pri USC.

Ideja tihe ali čuječe hoje je, da ljudje poskušajo ostati v sedanjem trenutku – ko jim to uspe, lahko postane tiha hoja zelo močna praksa, je Cahn povedal za revijo Health.

Kaj strokovnjaki pravijo o tem, zakaj lahko tiha hoja izboljša duševno zdravje in dobro počutje?

Kako tiha hoja koristi umu

Jemanje časa za odklop od motenj lahko koristi možganom.

Cahn pojasnjuje, da tiha hoja deluje tako, da možgane izklopi iz privzetega omrežja. Ta izraz se nanaša na zmožnost možganov, da si predstavljajo prihodnost, premlevajo pretekle izkušnje ali sanjarijo.

To privzeto omrežje ne omogoča ljudem, da bi bili popolnoma zavestni v sedanjem trenutku ali svojih trenutnih okoliščinah.

Vendar pa osredotočanje na sedanji trenutek – na primer med meditacijo ali sprehodom – pomaga ustaviti možgane pred nenehnim klepetanjem, je dejal Cahn. Ta praksa se običajno imenuje čuječnost.

Raziskave so pokazale, da lahko čuječa hoja v naravi izboljša simptome tesnobe in depresije. Osredotočanje na sedanji trenutek lahko tudi zniža krvni tlak ali izboljša spanec.

Da bi dosegli koristi, povezane s čuječnostjo, morajo ljudje včasih opustiti stvari, ki jih odvračajo od sedanjosti – kot je poslušanje podkastov ali glasbe.

Toda avdiozabava ni edina motnja, ki je lahko prisotna v mislih.

»Je vaš um osredotočen na sedanji trenutek?« je Susan Evans, doktorica znanosti in profesorica psihologije v klinični psihiatriji na Weill Cornell Medicine, povedala za revijo Health. »Ali ste moteni – ne zaradi glasbe ali podkastov, temveč zaradi skrbi, premlevanja, načrtovanja in organiziranja?«

Za boljši stik s sedanjostjo se osredotočite na čute

Popolno doživljanje sedanjega trenutka ni vedno enostavno, vendar dejstvo, da tiha hoja vključuje gibanje, lahko olajša prakso čuječnosti.

Vadba je eden od preprostih načinov, kako se ljudje lahko izklopijo iz glave in se osredotočijo na svoje čute, je pojasnil Cahn.

»Z gibanjem telesa in vključenostjo telesa se naravno vključijo tudi čuti, kar gibanje samo po sebi spodbuja, tudi če niste nikoli slišali za meditacijo ali čuječnost,« je dejal Cahn.

To pomeni, da se ljudje osredotočajo na svoje čute – morda opazijo veter, sonce na svojem obrazu ali druge naravne občutke med hojo.

Ta umetnost opazovanja – izraz, ki ga je skoval avtor Rob Walker, bi lahko bila način, kako navdihniti veselje in ustvarjalnost.

»Koristi, ki jih dobite, ko resnično pozorno spremljate, so lahko ogromne,« je dejala Evansova.

Odločitev, da poskusite tiho hojo

Za nekatere ljudi je tiha hoja vsakodnevna navada ali pa jo že od začetka doživljajo kot obnovitveno ali regeneracijsko. Vendar pa to ne bo vedno tako, pravijo strokovnjaki.

»Ker je večopravilnost postala naš običajen način delovanja, se lahko zdi nekoliko neprijetno, resnično upočasniti in se osredotočiti le na eno stvar,« je povedala Evansova.

Tiha hoja je lahko težavna za ljudi, ki se zanašajo na glasbo, podkaste, televizijo ali druge motnje, da bi se izognili tesnobnim ali depresivnim mislim, je dejal Cahn. V teh primerih je morda najbolje, da se posvetujejo s terapevtom, ki bo pomagal obvladati te osnovne težave, je pojasnil.

Drugi bodo tiho hojo sprva preprosto doživeli kot dolgočasno ali neprijetno.

»To je nekaj, kar bo minilo, zahteva le nekaj vztrajnosti in vztrajanje pri tem,« je dejal Cahn. »Bogastvo izkušenj in živahnost čutov pa sploh nista dolgočasna, ko si resnično z glavo prisoten.«

Čeprav lahko traja nekaj časa, da se človek privadi na tihe sprehode, je ta postopek enostavnejši, kot se bere.

Seveda je lahko sprehod brez motenj lažji, če je oseba v naravi ali v parku, namesto da bi hodila po prometni mestni ulici. Toda tudi sprehod do službe lahko postane bolj čuječ, če se oseba osredotoči na to, da ostane z mislimi v sedanjosti.

Obstajajo pa tudi drugačni prijemi, če se vam zdi prebrano pretežko za začetek.

Če ste v hiši ali stanovanju, lahko pravzaprav vadite čuječo hojo kar v dnevni sobi ali spalnici. Stojte in začutite, kako je biti v stoječem položaju. Morda usmerite pozornost na svoje dihanje, nato pa počasi začnite dvigovati stopalo.

Drugačna predstava o čuječi hoji jo lahko naredi bolj obvladljivo – pohodništvo je lahko zelo meditativna praksa, če ga izvajamo v relativni tišini.

Ne glede na način izvajanja je najpomembnejše, da si ljudje vzamejo čas.

Ko se pojavijo misli, skrbi, načrtovanja ali organiziranje, torej, naravne stvari, ki jih počnemo, ko nismo osredotočeni, je takrat pomembno vaditi. Resnično gre za vajo v tem, da opazimo, ko nam misli odtavajo, in jih usmerimo nazaj v sedanji trenutek, so zaključila na health.com.