V konoplji ni tolažbe - ali pač?

Ko večina ljudi pomisli na uporabnike konoplje, verjetno ob tem pomisli predvsem na mlajše generacije. Toda pravzaprav je starostna skupina od 45 do 64 let tista, kjer je največji delež gospodinjskih izdatkov za konopljo, sporočajo na The Conversation, kjer piše, da jih odlikuje akademska strogost z novinarskim pridihom.

Nedavni podatki o uporabi konoplje v Kanadi so pokazali, da je skoraj 5 milijonov ljudi, starih od 15 do 64 let, v letu 2017 za konopljo porabilo približno 5,7 milijarde dolarjev.

V tej igri je eden od petih ljudi v tej starostni skupini. Večino tega denarja so ljudje namenili drogi za rekreacijo in ne za zdravljenje, ki je trenutno v Kanadi nezakonito. Zato ne preseneča, da je industrija konoplje v Kanadi zdaj večja od industrije piva in tobaka.

A ne gre le za Kanado. V Avstraliji se je uporaba kanabisa pri starejših od 50 let več kot podvojila. V Združenem kraljestvu so bili podobni trendi, saj se je stana uporaba konoplje v starostni skupini od 65 do 74 let med letoma 2000 in 2014 povečala za več lot sedemkrat. Podatke za zadnje desetletje še čakamo.

V ZDA je stopnja uporabe konoplje, ki so jo ljudje sami priznali, v zadnjih 12 mesecih pri ljudeh, starih 65 in več, med letoma 2003 in 2014 močno skočila.

Čudežni plevel

Ta starostna skupina se je povečala v desetletjih, ko smo priča naraščajoči priljubljenosti rekreativne uporabe konoplje. Zato so ti ljudje morda manj zadržani pri njeni uporabi, saj so s starostjo povezane zdravstvene težave, kjer pohanje morda lahko pomaga.

Nedavne raziskave pokazale, kako se starejši ljudje zatekajo h konoplji zaradi lajšanja bolečin, ko se razvijejo s starostjo povezane zdravstvene težave - in da se z marihuano oskrbujejo ob koncu življenja.

V Združenem kraljestvu so bolečine v križu in vratu najpogostejši vzrok invalidnosti, zlasti pri generaciji Baby Boomerjih. To so ljudje, rojeni med letoma 1946 in 1964. Z naraščajočim naraščanjem zlorabe zdravil proti bolečinam, kot so opioidi in gabapentinoidi, je povsem možno, da se bo uporaba konoplje pri starejših povečala.

Je skrajni čas za spremembe?

V približno 30 ameriških zveznih držav tako ali drugače dovoljuje dostop do konoplje. Toda niz regulativnih modelov kaže, da ne gre zgolj za zgolj legalizacijo konoplje - nekatere jurisdikcije bodo dovolile dostop do konoplje le iz medicinskih razlogov.

Obstajajo tudi omejitve za vrste zdravstvenih težav, in kdo lahko predpisuje in izdaja medicinsko konopljo. Trenutno so zdravila, ki vsebujejo konopljo, licencirana le za omejeno število zdravstvenih težav. Ena od teh je bolečina zaradi poškodbe živcev, vendar le pri multipli sklerozi.

Toda dokazi za zdravljenje takšnih bolečin pri številnih bolečih zdravstvenih motnjah ostajajo pomanjkljivi. Tu je tudi vprašanje dodatnih zdravstvenih tveganj, ki nastanejo zaradi uporabe konoplje - zaradi česar je lahko tvegana izbira konoplje kot protibolečinskega zdravila, zlasti pri starejših.

V konoplji ni tolažbe - ali pač?

Konoplja je povezana s številnimi duševnimi in telesnimi zdravstvenimi težavami, od zastrupitve, težav zaradi odtegnitve in dolgotrajne uporabe. Starejši ljudje pogosto tudi jemljejo vrsto zdravil – vpliv zdravil na učinke konoplje še vedno ni znan. Prav tako se lahko tveganje z uporabo konoplje poveča nevarnost za nastanek srčno-žilnih težav.

V kombinaciji s številnimi drugimi dolgotrajnimi stanji pri starejših se zdi, da tveganje uporabe konoplje kot protibolečinskega sredstva odtehta tveganja ... Zagotovo so potrebne verodostojne informacije, ki temeljijo na dokazih o koristih in tveganjih uporabe konoplje za starejše ljudi.

Do nadaljnjega je lahko tako, da kako bo konoplja na nekoga vplivala, preprosto situacija, v kateri je treba izkoristiti priložnost, in verjeti, da se bo vse, kar je na voljo, izkazalo za dobro ali sprejemljivo.

Torej verjeti, da bi bili marihuano v najboljši veri kadeči starejši lahko brez bolečin in lepo, a ne preveč zapohani. Tudi tisti, ki je ne kadimo, si želimo, da bi bilo tako.