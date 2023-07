Če brskate po telefonu, medtem ko jeste, se boste hitreje zredili

Pametnim telefonom danes posvetimo več časa kot smo kdajkoli časa posvetili televiziji. Taka je zadnja ugotovitev strokovnjakov. Mi jim verjamemo, zato pa ne upamo na telefonu preveriti dnevnega časa uporabe.

Televizije niso imele funkcije (zdaj pametne televizije imajo tako funkcijo), ki bi nam pokazala, koliko časa smo jo gledali. Pametni telefon je stalno pri roki in na očeh. Tudi ko jemo. O, saj res. Takrat imamo največ časa zanj.

V razvitem svetu imajo ljudje pogosto, prepogosto navado jesti pred pametnimi telefoni in tudi pred malimi zasloni. Vendar samo zato, ker je nekaj tako razširjeno, še ne pomeni, da je tudi dobro za nas. Sploh za nas, ki veliko damo na športno rekreacijo in s tem na zdravje.

Brskanje po telefonu med hranjenjem je najmlajša navada, ki nas je zasvojila. Če imate tudi vi to navado, morda celo nezavedno, preverite možne vzroke in posledice.

1. Odvračanje pozornosti od hrane

Po raziskavah pametni telefoni sami po sebi ne vzbujajo apetita, ampak so moteči. Ko smo zatopljeni v brskanje po družabnih omrežjih, smo manj pozorni na signale, ki nam jih telo pošilja, ko smo siti. Namesto da bi jedli zavestno, hrano zaužijemo brez razmišljanja. In to ni dobro.

2. Grickanje prigrizkov

Študija je dokazala, da ljudje, ki več brskajo po pametnih telefonih, v povprečju pojedo tudi več prigrizkov. Strokovnjaki pa menijo, da naši možgani naredijo povezavo med telefonom in hrano. Če torej jeste med brskanjem po ekranu, boste pogosteje posegli po nezdravi hrani. Ne, zato, ker bi bili lačni, temveč zato, ker brskanje po telefonu povezujete z obrokom.

Zaključek bi bil, da čeprav brskanje po telefonu kot tako ne spodbuja teka, apetita, zagotovo vpliva na vnos večje količine hrane. Če torej poskušate omejiti svoje obroke ali izgubiti odvečne kilograme, vam svetujemo, da obroke uživate v miru, zavestno in da imate čim manj motečih dejavnikov s telefona.