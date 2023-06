Je mogoče, da se lahko predoziramo s sladkorjem

Sladkorju se ni moč upreti, če ste resen ali manj resen športni rekreativec. Sladkor je ogljikov hidrat, kar pomeni, da telesu preskrbi energijo. Brez bencina pa ne gre, kajne?

Koliko sladkorja naj športnik zaužije? Dodanih sladkorjev naj bo v prehrani maksimalno 10 odstotkov. Pogosto dodani sladkorji v deklaracijah živil niso posebej navedeni in so navedeni le skupni sladkorji naj velja pravilo, da sme biti v prehrani športnika največ 10 – 15 odstotkov energije iz sladkorjev, odvisno od vrste športa, ki ga trenira in dolžine treninga.

Ste se kdaj vprašali, kaj se zgodi z vašim telesom, če zaužijete preveč sladkorja? Morda se boste v tistem trenutku počutili res odlično, a po eni uri bo stanje videti popolnoma drugače.

Sladkor na telo žal deluje razmeroma hitro, učinki pa lahko trajajo več ur. Da, lahko se predoziramo s sladkorjem in imamo velike težave. Na spletni strani datasport so navedli, kaj se zgodi po eni uri.

0-15 minut

Prvi del telesa, ki ga sladkor napade, so pričakovano zobje in dlesni. Sladkor se v kombinaciji z bakterijami v slini spremeni v kislo spojino, ki razjeda zobno sklenino.

15-30 minut

Ko pride sladkor v želodec, vstopi v črevesje. Tanko črevo ga razgradi in absorbira, nato pa vstopi v krvni obtok. Na tej točki se sladkor pretvori v energijo in porazdeli v različna mišična tkiva po telesu. Nastopi trebušna slinavka in proizvede inzulin, da se lahko proces začne. Ker imamo vsi preveč sladkorja, telesu ne preostane drugega, kot da ostanek pošlje v jetra, ki ga spremenijo v maščobo. Med celotnim procesom je nadledvični sistem sklepal, da je telo zaradi tako visokega vnosa sladkorja pod hudim stresom. Reagira z obrambnim mehanizmom – izločanjem kortizola in epinefrina, kar povzroči pospešeno bitje srca in prekomerno potenje.

30-45 minut

Krvni tlak je že tako povišan, čezmerno uživanje sladkorja pa je povzročilo izločanje dopamina v možganih. Evforija bo hitro začela minevati, kar bo odprlo pot padcu krvnega sladkorja. Ravni hormonov in inzulina so še vedno visoke, saj se poskušajo boriti proti sladkorju, zato njegova raven v krvi neizogibno začne padati. Pojavijo se zaspanost in razdražljivost, ki ji sledi glavobol. Ta drastični padec ravni sladkorja v krvi povzroči, da poskušajo hormoni v telesu jetrom »ukrasti« nazaj karseda veliko količino, da bi se telo spet povrnilo v normalno stanje. Poleg vsega naštetega lahko proces spremljajo želodčne bolečine in neprijetni plini.

45-60 minut

Dvig in padec ravni hormonov je popolnoma zmedel aktivnost fagocitnih celic, kar ni dobro za imunski sistem. Telo se bo v naslednjih urah manj borilo proti škodljivim bakterijam, če pride z njimi v stik, kar pomeni večjo možnost okužbe.

Koliko sladkorja na dan je varno pojesti?

Nekateri ljudje lahko pojedo nekaj sladkorja brez posledic, drugi pa ga morajo iz svoje prehrane popolnoma izločiti.

Na splošno velja:

Moški: 150 kcal na dan (37,5 g ali 9 čajnih žličk).

Ženske: 100 kcal na dan (25 gramov ali 6 čajnih žličk).

Ena pločevinka kokakole vsebuje 140 kcal iz sladkorja, medtem ko čokoladica Snickers vsebuje 120 kcal iz sladkorja.