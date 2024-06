Ste starejši od 40 let in ne vadite? Slabo se vam piše. Evo, zakaj

Če ste dopolnili 40 let in uživate v katerem koli ali vsem od naslednjega: kadite, čezmerno uživate alkohol ali opiate, obstaja velika verjetnost, da ne boste dočakali visoke starosti. Številke so neizprosne ...

Dolgoročna študija je bila izvedena na ameriških vojaških veteranih, ki pogosteje trpijo zaradi stanj, kot je posttravmatska stresna motnja.

Za namen te študije je skupina znanstvenikov pod vodstvom Xuan-Mai Nguyen z Univerze v Illinoisu proučevala osem življenjskih navad, ki naj bi prispevale k zdravemu življenjskemu slogu, in sicer telesno dejavnost, pravilno prehrano, neuživanje velikih količin alkohola, nekajenje, dobro prenašanje stresa, dober spanec, vzdrževanje pozitivnih socialnih odnosov in neuporaba opiatov.

Telesna nedejavnost je tako slaba kot zasvojenost z nikotinom

Osamljenost, hitra hrana, slabo spanje in pretiran stres so se v nekaterih primerih izkazali skoraj tako škodljivi kot kajenje. Študija je pokazala, da je telesna nedejavnost prav tako slaba kot zasvojenost z nikotinom in opiati.

Študija, objavljena v reviji The Lancet, je pokazala, da telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za smrt iz vseh vzrokov in prispeva k daljšemu in bolj zdravemu življenju. Druga raziskava, objavljena v reviji PLOS Medicine, je pokazala, da zmerna do intenzivna telesna dejavnost lahko podaljša življenje za več let.

Čeprav telesna dejavnost ne more popolnoma preprečiti vseh bolezni, pomembno prispeva k splošnemu zdravju in kakovosti življenja. Zato je pomembno, da ljudje vseh starosti vključijo redno vadbo v svoje vsakdanje življenje.