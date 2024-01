Šest znakov, da imate v prostoru slabo energijo

Vsak človek se nekje počuti odlično, spet drugje ravno nasprotno. In niti ne vemo, zakaj je tako. Tam, kjer se ne počutimo dobro, smo zelo neradi. Kaj pa, če je to ravno na delovnem mestu? Trpimo?

Vsak prostor ima svojo energijo, na katero lahko vpliva veliko dejavnikov. Morda se je kdaj kaj zgodilo, kar je povzročilo precej močna ali travmatična čustva, ali pa je bila prisotna oseba, ki je doživljala veliko negativnosti in stresa.

Če se takoj po odhodu iz določenega prostora ali kraja počutite bolje, je to lahko znak, da nekaj ni v redu. Če se sprašujete, kako ugotoviti, ali je prostor poln negativne energije, vam bodo morda koristne naslednje razlage, ki jih razlagajo na spletni strani outsideonline.

1. Čustveno in fizično izčrpani

Seveda je lahko vsak od nas včasih utrujen, a če se ta občutek ponavlja vsakič, ko vstopite v določen prostor in se takoj po izstopu umiri, lahko pomeni, da je v tem prostoru negativen naboj.

2. Glavoboli

Bodite bolj pozorni na fizične znake neugodja, ki se pojavijo le, ko ste na določenem mestu. Morda kakšen del začne boleti, pogosto se pojavi glavobol.

3. Počutite se tesnobno ali klavstrofobično

Nekateri ta občutek opisujejo kot težo, ki prinaša težave pri dihanju. Lahko vas premagajo težka čustva, kot je potreba po joku brez posebnega razloga, ali padete v nenaden strah ali paniko.

4. Rastline ne rastejo

Negativna energija ne vpliva samo na ljudi, ampak tudi na živali in rastline, ki občutijo kakršno koli negativnost. Lahko ste pozorni na svoje hišne ljubljenčke in opazujete, če se nenavadno obnašajo, ko vstopijo v določen prostor. Rože ne uspevajo v prostorih z malo energije.

5. Čutijo se neprijetne vonjave

Morda boste v prostoru zaznali določene neprijetne vonjave in ne boste ugotovili, od kod prihajajo.

6. Težave s spanjem

Če v tem prostoru težko zaspite ali imate celo nenehne nočne more, je to lahko znak, da je v njem prisotna negativna energija. Kaj lahko naredimo za začetek? Pospravimo vso navlako in predmete, ki niso več v uporabi. Pozitivno energijo bomo lažje sprožili, če bomo imeli prostor zanjo.