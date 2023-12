Šest dejstev o najbolj pozabljenem človeškem organu

Izraz »pozabljeni organ« je povzet iz enega izmed zapisov, v katerem poskušajo znanstveniki laikom poudariti izjemen pomen mikroorganizmov ali sodobneje povedano mikrobiotov, ki živijo v črevesju posameznika.

Včasih smo ta »pozabljeni organ« imenovali črevesna flora. Ker pa med mikrobiotično populacijo štejemo tudi druge normalne prebivalce črevesja, kot so na primer nekatere glive in celo virusi, je sodobno poimenovanje za ta mikro ekosistem preseglo izraz »flora«.

Pravzaprav govorimo o izjemno kompleksnem sistemu, ki po številu presega število telesnih celic človeka kar za 10-krat. Skratka, gre za številko, ki je ne moremo kar tako ignorirati, ker je del našega telesa in našega življenja.

Še manj pa zasluži, da se do nje diletantsko vedemo in napadamo svoje črevo z različnimi primitivnimi »čistilnimi« akcijami, ki rušijo naravno ravnovesje našega telesa.

6 dejstev o črevesju

1. Antibiotiki so hudi sovražniki normalne mikrobiote posameznika. Mnoge normalne in koristne bakterije si po njihovi uporabi opomorejo, regeneracija nekaterih vrst pa je zelo upočasnjena. Vsaka uporaba antibiotikov je torej sovražni napad na »pozabljeni organ«.

2. Število bakterij v črevesju je 10-krat večje od števila človeških celic in bakterijski genom v našem črevesju presega lastnikov (človeški) genom. Toliko genskega materiala že najde način, kako bo vplivalo na našega!

3. Vpliv črevesne mikrobiote na delovanje imunskega sistema in njegovo ravnovesje je neprecenljiv in nova spoznanja o mikrobioti odpirajo nove, bolj biološke možnosti obvladovanja kroničnih bolezni.

4. Črevesno mikrobioto je treba negovati, ne napadati. Bakterije proizvajajo številne proizvode, ki so presnovno ugodni in dobro vplivajo na delovanje presnove, še posebno jeter. Proizvajajo tudi kemikalije, ki imajo funkcijo nevromodulatorjev in živčnih prenašalcev ter neposredno vplivajo na samo črevesja.

5. Črevesno mikrobioto povezujejo s številnimi bolezenskimi stanji, tudi z debelostjo. Raziskave črevesne mikrobiote kažejo, da imajo debeli ljudje nekoliko drugačno sestavo črevesnih bakterij. Kakšna je njihova natančna vloga pri debelosti, šele spoznavamo, med drugim naj bi prevladovale bakterije, ki bolje ekstrahirajo nekatera hranila, ki so nato na voljo telesu. Lahko bi rekli, da te bakterije povečajo izkoristek hrane, ki jo pojemo.

6. Terapevtski vpliv na črevesno mikrobioto je v dosedanji praksi delno uporabljen za obvladovanje različnih vnetnih sprememb v črevesju in s sodobnimi raziskavami se odpirajo mnoge nove terapevstke možnosti, ki kažejo vsaj tako velik potencial kakor klasična protivnetna zdravila.