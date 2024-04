Najlažji koraki do dobrega počutja

Pred nami je obdobje kratkih rokavov in prav kmalu bo tu kopalna sezona. Ravno v tem času se zato marsikdo čez noč odloči, da je treba nekaj ukreniti in se vzeti v roke.

A ne samo to, tudi sicer je pomlad čas, ko se poveča naša telesna aktivnost zunaj, v naravi. Številni se tako odločijo za tek, kolesarjenje, fitnes in druge oblike vadbe, ki bodo poleg boljšega počutja, zmanjšale tudi maščobne obloge na nezaželenih mestih, ki so se nabrale v zimskem času.

A katero vadbo izbrati? Kaj je najbolj optimalno za nas? Vsaka vadba je lahko dobra vadba, a le, če je strokovna in pravilno načrtovana. Kajti želimo si doseči neki cilj.

Običajno pa se zgodi, da sta motivacija in želja po spremembi videza in počutja na začetku velika, a vendar to, kaj hitro upade, saj si vsi želimo hitrih rezultatov in napredka.

Če ste celo zimo počivali in jedli, kar vam je prišlo pod roke, je nemogoče pričakovati čudeže po mesecu ali dveh aktivnosti. Toliko časa, kot ste počivali in maščobo pridobivali, toliko časa boste potrebovali, da boste maščobo tudi izgubili.

Da ne bo pred vsako kopalno sezono vladala panika in da ne boste uporabljali hitrih in neefektivnih diet, predlagam, da ste aktivni skozi vse leto. Le vsakodnevna in raznolika dejavnost vam bo prinesla zadovoljstvo na dolgi rok.

Predlagam, da se odločite za zmeren in uravnotežen življenjski slog, ki vam bo prinesel več energije in dolgoročne rezultate, ki jih boste lažje vzdrževali vse leto, zato da boste res živeli bolj kakovostno življenje.

Poiščite si strokovno podporo osebnega trenerja in prehranskega svetovalca, ki vas bo znal pravilno usmeriti v želene rezultate. Številne raziskave predvsem iz športnih krogov so namreč pokazale, da so tako amaterski kot vrhunski športniki bolj uspešni in zadovoljni s svojim napredkom, kadar za njih skrbi kvalificiran trener ali mentor.

Tokrat sem za vas pripravila vaje, ki so usmerjene v pridobivanje moči, sproščanje telesa in posledično pridobivanje več samozavesti.

In zakaj ravno takšno zaporedje vaj? Zato, ker šele, ko boste postali močni, sproščeni in samozavestni, boste lažje živeli kakovostno tudi na vseh drugih področjih vašega vsakdanjega življenja.

Dragi bralci in iskalci kakovostnega življenja, želim vam veliko energije, nasmeha na obrazu in brezskrbnih pomladnih dni.

1. Široki počep ali položaj boginje

Široki počep ali položaj boginje. FOTO: Dejan Javornik

Nastavitve položaja:

Z nogami stopite korak širše od svojih ramen.

Preverite, ali so kolena usmerjena naravnost proti prstom stopal, težo telesa enakomerno razporedite po celih stopalih.

Aktivirate mišice zadnjice, da zaščitite ledveni predel hrbtenice.

Vrat je v podaljšku hrbtenice in pogled usmerjen naprej.

S hrbtiščem dlani stegna nežno vabite vstran.

Začetniki položaj zadržite vsaj 1 minuto.

Prilagoditev položaja:

Za lažjo izvedbo naredite krajši razkorak ter dlani položite v boke.

Opozorila:

V globino položaja greste lahko le do točke, kjer so kolena usmerjena naravnost proti prstom stopal.

Preverite ledveni del hrbtenice, da je v naravnem, S položaju.

Učinki:

Vaja krepi stegenske mišice ter mišice zadnjice.

2. Ravnotežnostni položaj ali položaj drevesa

Ravnotežnostni položaj ali položaj drevesa. FOTO: Dejan Javornik

Nastavitve položaja:

Stopalo stojne noge je poravnano v smeri naprej.

Koleno stojne noge naj bo mehko, rahlo pokrčeno.

Zunanji del stopala pokrčene noge namestite na notranji del stegna stojne noge. Peto približajte proti presredku.

Za bolj stabilen položaj roke položite v predel bokov, vrat je v podaljšku hrbtenice, ramena nazaj in navzdol.

Prilagoditev položaja:

V primeru slabega ravnotežja se oprimete stene ali drevesa.

V primeru slabše gibljivosti v kolčnem predelu, stopalo pokrčene noge namestite na meča.

Vajo si lahko otežite, da v vsako roko primete litrsko plastenko, napolnjeno z vodo.

Opozorila:

Rotacija pokrčene noge mora izhajati iz kolčnega sklepa in ne iz kolena.

Trup iztezate in podaljšujete.

Vadeči s povečano ledveno krivino, usmerite trtico navzdol proti tlom.

V primeru srčno žilnih težav ali visokega pritiska dlani zadržite v višini prsnega koša.

Učinki:

Vaja krepi mišice nog ter vpliva na povečanje gibljivosti v kolčnem predelu.

Izboljšuje telesno držo, poveča zavedanje hrbtenice.

Ustvarja občutek notranjega miru in ostri mentalno osredotočenost.

3. Položaj otroka

Položaj otroka. FOTO: Dejan Javornik

Nastavitve položaja:

Stegna usmerite nekoliko širše, v črko V. Roke položite ob telo ali pred seboj.

Čelo počiva na podlagi blazine.

Prilagoditev položaja:

Če čutite nelagodje v predelu vratu, je eden od možnih vzrokov zakrčenost zadnje verige in mišične ovojnice po celotni zadnji strani telesa. V tem primeru brado približajte prsnici.

Če čela ne morete odložiti na tla, glavo podprete in čelo odložite na podlahti pesti ali hrbtišču svoje dlani.

V primeru neprijetnega občutka v kolenih si med stegna, meča, zadnjico in gležnje namestite odejo.

Če se neprijeten občutek pojavi v gležnjih, jih podložite z odejo zvito v obliki valja.

Opozorila: Nosečnice in posamezniki s prekomerno telesno težo položaj izvajajte z razmaknjenimi koleni.

V primeru občutljivih ali poškodovanih kolen si pomagajte s pripomočki ali položaja raje ne izvajajte.

V primeru težav z očmi, ušesi ali sinusi, si pod glavo in prsni koš namestimo ustrezno blazino, da ohranite glavo nad srcem.

Učinki:

Omogoča sprostitev hrbtenice in ramenskega predela ter usmerja pozornost navznoter.

Umirja um in odstranjuje mentalno utrujenost.

***

Opombe za vse tri opisane položaje:

Vsako vajo izvajajte vsaj tri do petkrat, položaj vaje zadržite vsaj eno do dve minuti.