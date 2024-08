Poglejte, v katerem športu danes tekmuje slavni Ingemar Stenmark

Nekdanji kralj belih strmin je preskočil tri metre, drugi najboljši dosežek v njegovi atletski karieri pa mu je v konkurenci tekmovalcev od 65. do 69. leta prinesel osmo mesto, je zapisala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Stenmarku z nasveti seveda pomaga tudi rojak Armand Duplantis, svetovni rekorder ter aktualni olimpijski in svetovni prvak v skoku s palico. Da se je Stenmark novega izziva lotil zelo resno dokazuje tudi sprememba na Instagramu, kjer je v opisu naziv nekdanji smučar dopolnil še z nazivom veteranski skakalec s palico.

Oseminšestdesetletni Ingemar Stenmark je v svoji bogati smučarski karieri dosegel 86 zmag na tekmah za svetovni pokal, kar je največ v moški konkurenci. Absolutna rekorderka je še vedno aktivna Američanka Mikaela Shiffrin, ki je lani izenačila rekorden dosežek legendarnega Šveda, zdaj pa je s skupno 97 zmagami sama na vrhu razpredelnice.

Nosilec dveh zlatih olimpijskih odličij v slalomu in veleslalomu iz Lake Placida 1980 ter petih s svetovnih prvenstev v Garmisch-Partenkirchnu 1978, Lake Placidu 1980 (OI so takrat še štele tudi za SP) in Schladmingu 1982 je tekmovalno kariero končal leta 1989.

Ingemar Stenmark. FOTO: NyhetsbyrÅn

Med letoma 1974 do 1989 je osvojil tri velike kristalne globuse za zmago v skupnem seštevku. Na veleslalomskih tekmah je dosegel 46, na slalomskih tekmah pa 40 zmag. Prav vse je dosegel s smučmi znamke Elan.

Ingemar je preskočil 3 metre. FOTO: Gulivermedia