Ste slišali, kaj je za Janšo izjava meseca? Omenja tudi dojenje ...

Danes so začeli teči roki za izvedbo opravil pred referendumom, ki ga je DZ na zahtevo SDS, podprto z več kot 47.000 podpisi volivcev.

DZ je namreč v petek referendum na zahtevo SDS in več kot 40.000 volivcev razpisal za 11. maj.

To bo že sedmi referendum v mandatu vlade Roberta Goloba. Leta 2022 so bili izvedeni trije zakonodajni, lani pa trije posvetovalni referendumi.

Zakon, ki ga je DZ dokončno potrdil konec januarja, ureja pravico do omenjenega dodatka ter določa pogoje za njegovo priznanje. Med upravičence do nagrade uvršča prejemnike Prešernove nagrade, ki jo lahko podelijo največ dvema umetnikoma na leto, nagrade Prešernovega sklada ali državnega odlikovanja ter vsaj še ene od več kot 20 nagrad. Med temi je več kot deset takšnih, ki nagrajujejo življenjsko delo ali zaokrožen umetniški opus. Na dan razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti je bilo v Sloveniji 1.693.355 volilnih upravičencev, je danes objavilo ministrstvo za notranje zadeve. To pomeni, da bi po zadnjih podatkih kvorum za zavrnitev zakona znašal 338.671 glasov.

Referendumsko vprašanje Ali ste za to, da se uveljavi zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je sprejel DZ na seji dne 30. 1. 2025?

Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina udeležencev in vsaj petina vseh upravičencev. Točno število, koliko glasov proti bo za to potrebnih, bo ministrstvo ugotavljalo glede na število volilnih upravičencev na dan glasovanja. Podatek o številu vseh na dan glasovanja bodo Državni volilni komisiji posredovali najpozneje deset dni po dnevu glasovanja, torej do 21. maja.

Ko Janša deli izjavo meseca ...

V SDS uveljavitvi zakona nasprotujejo, ker menijo, da prinaša neupravičene privilegije peščici. Proti zakonu so tudi v NSi, medtem ko so v koaliciji do referenduma kritični.

Predsednik vlade Robert Golob pa je celo pozval k bojkotu referenduma. Ob tem pa je šef SDS Janez Janša na omrežju X delil, kot je zapisal, izjavo meseca: »Golobovim! Vsi ljudje, ki so prišli podpisat, so razumeli kaj podpišejo. Nobeden pa ni razumel, da je dojenje psa umetnost!«

SDS z intenzivno kampanjo, na kulturnem ministrstvu menijo, da je referendum nepotreben

No, v SDS sicer napovedujejo intenzivno referendumsko kampanjo. Menijo, da je oditi na referendum ustavno zagotovljena pravica in tudi dolžnost državljanov. Poslanec SDS Zvone Černač se je ob tem še odzval na izjave premierja in največje vladne stranke Svoboda o pozivih k bojkotu referenduma. »Ta poziv razumemo kot šibkost in strah pred posledicami slabih odločitev,« je komentiral. Po Černačevih besedah takšnih pozivov tudi ne razumejo, upoštevajoč, da je vladna koalicija tak zakon potrdila na matičnem odboru, seji DZ in po vetu državnega sveta.

Ministrstvo za kulturo pa bo po napovedi državnega sekretarja Marka Rusjana v okviru referendumske kampanje o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke predstavljalo argumente za novi zakon. Ob tem je izpostavil predvsem transparentnost novega zakona. Meni, da je referendum nepotreben in da SDS ne bo uspelo doseči potrebnega kvoruma.