Najbolj priljubljen slovenski duhovnik Martin Golob tako imitiral svoje kolege (VIDEO)

Priljubljeni slovenski župnik Martin Golob že več let ruši tabuje, izredno aktiven pa je tudi na spletu. S slovensko javnostjo deli tudi številne prigode iz vsakdanjega življenja, tako da ga lahko spoznamo tudi z bolj osebne plati.

Tako smo lahko izvedeli, da sam zelo rad blagoslavlja, v škropljenje z aspergilom pa se izjemno vživi, da na leto poroči več kot 50 parov, včasih tudi tri na vikend, včasih koga tudi med tednom, da jima ne pokvari vikenda, kot v hecu pove, a potem sila resno nadaljuje. »Vedno poudarim: čim več se pogovarjajte, pogovor in dialog veliko rešujeta. Pa skupna molitev in molitev drug za drugega.«

Tokrat je na družbenem omrežju Instagram objavil kratek video in v njem imitiral različne tipe pridig različnih duhovnikov, zraven pa dopisal: »Smo si različni«

Predstavil je pridigo duhovnika moralista: »Vsi ste v peklu, če se ne boste poboljšali, boste šli v pekel. «

Sledila je pridiga ljubezenskega duhovnika: »Jezus je ljubezen in ta ljubezen ...«

Misionarja: »To mi v Afriki, to smo mi šole gradili, ejaa šolo, 300 otrok ...«

Monotonega duhovnika: »Tiste dni je Gospod rekel Jozuetu, da ne ...«

Šaljivca: No dragi bratje in sestre, ponoči plava, podnevi pa grize. Kaj je to? Proteza.«

Počakajte nekaj trenutkov, da se video naloži in se prepričajte, kako odlično mu gre imitiranje.

