Pretresljivi prizori! V nočnem klubu najmanj 27 mrtvih, med ujetimi tudi priljubljeni pevec (FOTO in VIDEO)

V zrušenju strehe nočnega kluba v prestolnici Dominikanske republike Santo Domingo je danes umrlo najmanj 27 ljudi, več kot 150 je poškodovanih, so sporočile reševalne službe. Dodali so, da se iskanje preživelih pod ruševinami medtem nadaljuje. Po navedbah lokalnih medijev naj bi bilo v klubu v času tragedije med 500 in tisoč ljudi.

»Upamo, da bomo našli veliko več ljudi živih«

Po besedah direktorja Centra za nujne primere (COE) Juana Manuela Mendeza je v incidentu doslej umrlo 27 ljudi. Pred tem je poročal o najmanj 18 mrtvih. Poškodovanih naj bi bilo več kot 150 ljudi.

»Upamo, da bomo našli veliko več ljudi živih,« je dejal novinarjem. Dodal je še, da si prizadevajo rešiti tiste, ki so ostali ujeti pod ruševinami, nekateri pa da so klicali na pomoč.

FOTO: Erika Santelices Reuters

FOTO: Jaimi Joy Reuters

Na prizorišču je okoli 400 reševalcev, ki pomagajo pri iskanju žrtev, v pripravljenosti pa je tudi več deset reševalnih vozil.

Med ujetimi tudi priljubljeni pevec

Streha priljubljenega nočnega kluba Jet Set v Santo Domingu se je zrušila danes zgodaj zjutraj med nastopom priznanega pevca merengue Rubbyja Pereza, ki naj bi tudi ostal ujet v ruševinah. Perezova hči Zulinka je novinarjem povedala, da ji je uspelo pobegniti, potem ko se je zrušila streha, da pa nima nobenih informacij o očetu. Perezov menedžer pa je sporočil, da je umrl eden njihovih saksofonistov.

Oblasti sicer niso sporočile števila ljudi, ki so bili v nočnem klubu, za katerega lokalni mediji poročajo, da vsak ponedeljek zvečer prireja koncert ali zabavo. Pri tem ocenjujejo, da je bilo v času tragedije v Jet Setu med 500 in tisoč ljudi.