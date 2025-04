To podjetje trdi, da so po 10.000 letih oživili izumrlega prednika navadnega volka (VIDEO)

Ameriško biotehnološko podjetje Colossal Biosciences je oznanilo, da je s pomočjo genskega inženiringa vzgojilo tri mladiče krvovolka, danes poroča britanski BBC. Krvovolk (lat. Aenocyon dirus) je prednik današnjega navadnega volka, izumrl pa je pred več kot 10.000 leti.

Razvozlali genom krvovolka

Krvovolk je precej večji sorodnik današnjega navadnega volka, ki je nekdaj naseljeval skoraj celotno Severno in Srednjo Ameriko, v zadnjem času pa je ta živalska vrsta postala znana zlasti zaradi vloge v knjižni in televizijski uspešnici Igra prestolov.

Znanstveniki podjetja Colossal Biosciences so sporočili, da so razvozlali genom krvovolka, na novo zapisali gensko kodo navadnega sivega volka in s pomočjo domačih psov kot nadomestnih mater v treh ločenih kotitvah lani jeseni in pozimi na svet spravili tri mladiče. Poimenovali so jih Romul, Rem in Khaleesi.

Po navedbah vodstva podjetja gre za izredno pomemben tehnološki preboj na področju genskega inženiringa.

Nekateri strokovnjaki nasprotujejo tezi o »oživitvi« izumrle vrste

Nekateri strokovnjaki kljub temu opozarjajo, da v resnici ne gre za oživitev izumrle živalske vrste, temveč za nekakšne križance med navadnim volkom in izumrlim krvovolkom. Zoolog Philip Seddon z univerze Otago na Novi Zelandiji meni, da so trije mladiči zgolj gensko spremenjeni sivi volkovi. Paleogenetiki z iste univerze dodajajo, da je starodavna DNK krvovolka, pridobljena iz fosilnih ostankov, preveč degradirana in poškodovana, da bi jo bilo mogoče biološko kopirati ali klonirati.

Colossal Biosciences je po njihovem ustvaril le gensko spremenjenega sivega volka, ki pa ima nekatere značilnosti krvovolka, denimo večjo lobanjo in belo dlako.