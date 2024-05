Poglejte, kateri osnovnošolci najraje kolesarijo

Trajnostna mobilnost je mnogo več kot le vožnja s kolesom, česar se dobro zavedajo tudi sodelujoči učenci in mentorji programa Varno na kolesu.

Ti so v letošnjem šolskem letu kolesarili in ustvarjali v duhu trajnostne mobilnosti in skrbi za okolje, pri tem pa so se še posebej izkazali mladi nadobudni kolesarji iz Ptuja in okolice.

Na letošnjem razpisu iz omenjenega območja izstopajo učenci OŠ Olge Meglič Ptuj, ki so postali zmagovalci sklopa Postajam kolesar. Nagrado so osvojili tudi učenci OŠ Majšperk, saj so prekolesarili največ kilometrov.

Učenci OŠ Olge Meglič Ptuj so se v sklopu programa jeseni odpravili na medgeneracijsko kolesarjenje okrog Ptujskega jezera. Poleg tega, da so na preizkus postavili svoje kolesarsko znanje, so sončen dan izkoristili tudi za ogled kolonije gnezdečih ptic in labodov ob stari strugi reke Drave.

Kot pravijo, je pot ob največjem slovenskem umetnem jezeru zelo prijetna za družinski izlet, zato jo priporočajo vsem mladim in starejšim kolesarskim navdušencem.

Za svoj trud so prejeli privlačno denarno nagrado v višini 1.000 evrov družbe Butan plin, ki bo šoli zagotovila nadaljnje izvajanje prometno-vzgojnih aktivnosti in priložnost za izboljšanje infrastrukture za varno kolesarjenje. Prejeli so tudi kolesarske čelade partnerja Telekom Slovenije.

Osnovnošolci OŠ Majšperk so s kar 35.619 prekolesarjenimi kilometri navdušili strokovno žirijo. S svojo predanostjo so celotni šoli in lokalni skupnosti priborili servis koles.

Učenci OŠ Olge Meglič Ptuj z mentorico Matejo Simonič. FOTO: Varnonakolesu.si

Nova generacija kolesarjev uspešno prikolesarila na cilj

Program Varno na kolesu, ki ga organizira družba Butan plin s partnerji, se ponaša z več kot 10-letno tradicijo in je izjemno priljubljen med osnovnošolci in učitelji.

Letos je v programu sodelovalo več kot 10.000 učencev iz 125 slovenskih osnovnih šol, vsako leto pa postreže z zanimivimi in navdihujočimi izdelki najmlajših udeležencev v prometu.

Vodja programa Tanja Medved Voglar iz družbe Butan plin je ob zaključku dejala: »Ponosni smo, da je za nami že 12. uspešna sezona programa Varno na kolesu.

Tudi letos smo poleg prometne varnosti in znanja o prometu spodbujali k ozaveščanju o trajnostni mobilnosti. Šole oziroma učenci so s svojimi izdelki navdušili žirijo ter ponovno dokazali, da premorejo veliko znanja, kreativnosti ter jim je kolo zelo ljubo prevozno sredstvo.

Z zadovoljstvom se oziramo na minulo sezono, saj smo uspeli izvesti tudi prvo usposabljanje za učitelje mladih kolesarjev. Prepričani smo, da bomo z dobrim sodelovanjem vseh partnerjev, drugih podpornikov ter predvsem zavzetim sodelovanjem otrok na varnejše kolesarske izkušnje pripravili nove generacije učencev.«