Tek je zdravilo brez recepta. Kakšne so zdravstvene koristi teka?

To vemo že nekaj časa: tudi najslabši tek je boljši kot noben tek. Če govorimo o zdravju.

Dokazano je, da se je pri teku pri posameznikih, ki so tekli več kot 80 kilometrov na teden, pojavilo občutno večje zvišanje holesterola HDL (dobre maščobe) in znatno večje zmanjšanje telesne maščobe, ravni trigliceridov in tveganje za koronarno srčno bolezen kot pri posameznikih, ki so tekli manj kot 16 kilometrov na teden.

Definicija teka iz slovarja: iti enakomerno z vzmetnimi koraki, tako da obe nogi pri vsakem koraku za trenutek zapustita tla. To je ključno: obe nogi sta hkrati v zraku. Med hojo je ena noga vedno na tleh. Tek je lahko počasen tek, džoging, ali šprint, torej hiter tek.

Tekaška norost se je začela širiti po ZDA v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Od takrat je tek pritegnil pozornost milijonov. Vsako leto poteka na tisoče cestnih dirk in maratonov, tek pa je ena izmed najbolj priljubljenih vadb.

Vendar vam ni treba teči maratonov, da bi izkusili globoke zdravstvene koristi teka. Trideset minut na dan bo dovolj!

Človek je začel hoditi in teči pred približno 4- do 6- milijoni let, ko smo se dovolj razvili in vstali s štirih. Pred deset tisoč leti so lovci-nabiralci, kot so Indijanci Tarahumara v Mehiki, na lovu pretekli neverjetnih 24– do 120- kilometrov na dan.

Zakaj teči?

To je lahko vznemirjenje, ko poganjate svoje telo skozi vesolje, ali udarjanje s podplati po tleh, kar pošilja občutke po kosteh vse do centrov užitka v možganih, ali pa je to lahko preprosto čisto zadovoljstvo, da ste naredili nekaj dobrega zase. Karkoli že je, tek lahko povzroči odvisnost.

Psiholog Mihaly Csikszentmihalyi bi lahko opisal izkušnjo teka kot »pretočnost«, stanje duha, v katerem ste popolnoma potopljeni v to, kar počnete. Lahko pa je to, kar William Glasser imenuje »pozitivna zasvojenost«, pri kateri izvajate ponavljajočo se dejavnost brez samokritičnosti ali obsojanja, kar blagodejno vpliva na um in telo.

Kakšne so zdravstvene koristi teka?

Dobro opisane so prednosti intenzivne vadbe. Intenzivna vadba prinaša veliko koristi za zdravje. Ena glavnih je, da obstaja odziv na odmerek na vadbo; to pomeni, da več, kot naredite ali težje kot to storite, več koristi imate.

Vendar ta točka ne pomeni, da bi zanemarili zmerno vadbo. Zmerna vadba vam veliko koristi, samo zdi se, da energična vadba prinese še več koristi.

Znanstveniki pravijo, da »se številne pomembne koristi za zdravje dosežejo s prehodom iz sedečega stanja na minimalno raven telesne dejavnosti; vendar pa programi, ki vključujejo večjo intenzivnost in/ali večjo pogostost/trajanje, zagotavljajo dodatne koristi.«

Poleg tega lahko tekači na dolge proge dosežejo skoraj 50-odstotno znižanje visokega krvnega tlaka in več kot 50-odstotno zmanjšanje uporabe zdravil za zniževanje krvnega tlaka in ravni holesterola v plazmi.

Saj veste, kako preprost je tek: samo ena noga pred drugo, in to je to.