Nov vir navdihov za kampiste, glamperje in avtodomarje

Iskalci bivanja v naravi lahko Slovenijo, destinacije in lokacije kampov, glampingov in postajališč za avtodome odslej spoznavajo s pomočjo nove publikacije, ki je nastala v sodelovanju Slovenske turistične organizacije, Turistično gostinske zbornice Slovenije in Združenja kampov Slovenije.

Publikacija na 80 straneh poleg 59 ponudnikov bivanja v stiku z naravo predstavlja tudi kategorizacijo kampov, posebnosti glampingov in postajališč za avtodome.

Ponuja napotke za potovanje po Sloveniji in prepriča z odličnimi razlogi za obisk Slovenije in posameznih turističnih makrodestinacij.

Predstavlja tudi njihove značilne posebnosti in najboljša kulinarična in edinstvena doživetja. Publikacija je izšla v skupni nakladi 21 tisoč izvodov. Na portalu Slovenske turistične organizacije je v slovenskem jeziku in v šestih tujih jezikih dostopna tudi v elektronski obliki