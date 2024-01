Največje zamrznjeno jezero v Evropi je čisto blizu nas

Belo jezero je 170 kilometrov oddaljeno od Ljubljane, kar pomeni dobri dve uri vožnje z avtomobilom, v katerem so drsalke nujna oprema.

Belo jezero je gorsko jezero v severnem delu Ziljskih Alp na 930 metrih nadmorske višine in s površino 6,6 km2. Dolžina jezera je kar 11,5 kilometra in leži v ozki, globoki dolini, zajedeni med gorami z vrhovi prek dva tisoč metrov nad morjem.

Najgloblji del jezera seže tudi do sto metrov. Jezero zamrzne vsako zimo, tudi če ji rečemo mila, poleti pa se površina segreje tudi do 21°C in celo omogoča nekajtedensko kopanje.

Pozimi je Belo jezero pravi raj za drsalce, za ljubitelje drsanja, drsalk, ledu in vsega, kar je povezano z zamrznjeno vodo. Zdaj je ledena skorja debela trideset centimetrov.

Ob milih zimah, kakršna je letošnja, jezero zamrzne šele sredi decembra, ko je zima vredna svojega imena, pa že v prvi polovici novembra.

Takrat se to jezero spremeni v največjo obstoječo zamrznjeno in urejeno naravno površino v celi Evropi. Beseda »urejeno« na tem jezeru resnično nekaj pomeni.

To je pravzaprav drsalni raj z več kot 25 kilometrov krožnih drsalnih prog, drsališči in tereni za kegljanje na ledu, hokej, raj za družinsko drsanje, tudi za tek na smučeh ali ra­zna športno rekreacijska tekmovanja, od katerih bo najzanimivejše že čez dobrih štirinajst dni.

Niste vedeli, da obstaja tudi svetovno prvenstvo v golfu na ledu? No, za kegljanje na ledu ste že prav gotovo slišali. Na Belem jezeru lahko počnete vse to in vse je tako dobro organizirano, da ne bo­ste nikoli imeli občutka gneče ali nevarnosti.

Zdi se kot neskončna ledena pista. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Najmlajši ne morejo skriti navdušenja. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Odličen družinski izlet

Belo jezero vsak konec tedna pritegne na tisoče obiskovalcev. Največ je tistih, ki trenirajo drsanje. Na drugem mestu pa so družine na drsalkah.

Drsanje je lahko krasna družinska rekreacija, ki pri nas vse bolj tone v pozabo. Avstrija je blizu, Koroška še bliže, Belo jezero pa le nekaj kilometrov proč in zdaj, ko veste, da je samo streljaj proč največje in najbolj urejeno zamrznjeno jezero v Evropi, res ni razloga, da vsaj en konec tedna ne bi šli s celo družino drsat, drsat, v nedogled drsat …

K pogovoru smo povabili Nejca Mavsarja, ki skoraj vsak konec tedna na Belo jezero vodi dva avtobusa ljubiteljev drsanja in teka na smučeh.

»Belo jezero je znano po tem, da ravno v tem obdobju (ravno danes je bila ponovno tekma) na njem poteka nizozemsko državno prvenstvo v hitrostnem drsanju na razdalje. Včasih so imeli tekmovanja na svojih znanih kanalih, odkar pa na Nizozemskem ni več pravih mrzlih zim, že kar nekaj let to organizirajo na Weissenseeju.

Nejc Mavser je glavni slovenski vodnik na Belem jezeru in tudi zabavljač. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

V dveh tednih se jih zbere preko 10.000. Ravno zato, smo lansko leto prvič dobili idejo, da bi tudi mi preizkusili super naravne proge za drsanje, saj gre za skupek več kot 10 kilometrov urejenih prog in naravnih igrišč za hokej in curling. Kar je pravi raj za vse drsalce. Poleg tega je na istem mestu mogoče tudi teči na smučeh (več kot 30 km prog), smučati, sankati, ...« Je povedal Nejc in nadaljeval:

»Na zadnjih dveh izletih smo imeli organizirano drsanje. In sicer smo po prihodu skupaj zadrsali skozi celotno progo, nato pa na dveh hokejskih igriščih odigrali nekaj iger hokeja (drsalke in hokejsko opremo prinesemo mi). Vsi ljubitelji drsanja imajo tako več kot 4 ure časa za drsanje na največjem zaledenelem jezeru v Evropi in nepozabno izkušnjo. Februarja pa bomo poleg drsanja imeli možnost tudi teka na smučeh in tako združili dva športa v en izlet.«

Kaj vas osebno najbolj navdušuje na Belem jezeru?

Enostavno je tam zimska pravljica! Na majhnem mestu imamo možnost drsanje, teka na smučeh, smučanja, sankanja. Poleti pa pohodništva, gorskega kolesarjenja. Hkrati pa je nepozabna izkušnja drsati na tako velikem jezeru. V enem krogu je odprto kar do 10 kilometrov prog. Kje lahko kaj takega doživiš? Nikjer, kot na Belem Jezeru.

Rajsko tudi za hokejiste. FOTO: Nejc Mavser/sportstation

FOTO: Sportstation

Koliko stanejo karte?

Karta za drsanje stane 8 evrov. Prav toliko tudi za tek na smučeh.

Koliko stane, če gremo z vami?

Naša cena je 44 evrov. V ceno je zajeta karta za drsanje ali tek na smučeh, organiziran avtobusni prevoz, malica in brezalkoholna pijača ter manjše darilo.

Je veliko Slovencev tam?

Vsako leto več. Tudi sami jih poleg naše skupine vedno srečamo kar nekaj. Preko družbenih omrežjih smo navdušili tudi veliko ljudi, ki se sami odpravijo tja.

Kakšne drsalke, pravzaprav rabimo za na Belo jezero?

Na našem izletu so primerne prav vse drsalke. Dekleta imajo največkrat umetnostne drsalke ali fitnes drsalke (malo več toplotne zaščite), fantje pa po večini prisegajo na hokejske drsalke. Na jezeru pa največ vidimo nekih »semi« hitrostnih drsalk (malo višje kot običajne hitrostne drsalke) z daljšo klino, za lažje in hitrejše premagovanje razdalj na jezeru.

Imamo pa na našem izletu vsako leto tudi nove drsalke, ki jih našim udeležencem tudi izposodimo.

Weissensee ali Belo jezero je največje zamrznjeno jezero v Evropi. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Kako je z drsanjem v Sloveniji?

Zelo odvisno od naravnih danosti zime. V kolikor so zime prave, potem tudi pri nas najdemo super naravna drsališča. Vsekakor se vidi, da je na vsakem manjšem zaledenelem bajerju polno drsalnih entuziastov.

Na Žalost naša največja jezera zamrznejo bolj poredko (Bled, Bohinj), a vendar se vsako zimo najde kakšen lep kotiček. Meni najljubša naravna drsališča pri nas so Jezersko, Cerkniško jezero, Koseški Bajer (pri Vodicah), jezero Černjava,...

Je pa super, da večina slovenskih mest vsaj za en mesec postavi mobilna drsališča, kjer se da vsaj malo drsati.

Od pokritih drsališč pa ima organizirano rekreacijo (1,5h drsanje) Tivoli, Zalog, Kranj, Celje, ne vem, če še vedno Maribor.

Nizozemci na Belem jezeru

Že od leta 1974 Nizozemci v enem dnevu spravijo na drsalke več kot sedem tisoč drsalcev. Razlog je najdaljši drsalni maraton na svetu. Mar niso Nizozemci najznamenitejši drsalni narod na svetu? Zakaj se potem zbirajo v Avstriji?

V najsevernejši deželi Friziji na Nizozemskem je narava premagala večstoletno tradicijo najznamenitejšega drsalnega maratona na svetu, ki se imenuje Dirka 11 mest.

Led na vodnih kanalih je postajal vse tanjši, udeležencev pa je bilo vsako leto več, zato so organizatorji morali poiskati drug led, drugo destinacijo za organiziranje tega največjega drsalnega dogodka na svetu.

Čisto po naključju so odkrili Belo jezero, zato ta prestižna drsalna prireditev vse od leta 1989 tradicionalno poteka na Koroškem.

Uradno imenovana maratonska dirka Alternative Dutch 11-city race ima tri različice, in sicer maraton na 50-, 100- ali kraljevski 200-kilometrski razdalji.

Redno se ga udeležujejo tudi nekateri Slovenci, kot je naš sogovornik Nejc Mavsar, na primer, ki svoje navdušenja nad Belim jezerom in tradicionalno Nizozemsko dirko počasi, a zanesljivo širijo tudi na naši strani Alp.