Nosečnice kolesarijo, mar ne?

Če ste kolesarile že pred nosečnostjo in če nosečnost poteka brez težav, ni pravzaprav nobenih ovir, da ne bi kolesarile tudi s trebuščkom. Po pameti in ob upoštevanju znakov svojega telesa, seveda.

Preden se podate na nosečniško kolesarsko pot, se morate posvetovati s svojim ginekologom, ali je vaša nosečnost s kakršnega koli vidika rizična in se vam vsakršna aktivnost odsvetuje. Če dobite zeleno luč, pa nikar ne odlašajte in se še naprej ukvarjajte s svojim najljubšim športom.

Aktivne nosečnice imajo v primerjavi z neaktivnimi namreč manj težav, kot so nespečnost, stres, občutki tesnobe, depresija. Omeniti velja, da naj bi bilo kolesarjenje primernejše od teka in drugih poskočnih aktivnosti, saj med pedaliranjem sedite in podpirate maternico in druge organe, med tekom pa so ti izpostavljeni stalnim tresljajem, kar lahko dolgoročno vodi do inkontinence ali še katerega bolj neprijetnega zapleta.

Varnost je prva

Edina negativna plat kolesarjenja med nosečnostjo so padci, saj so lahko usodni za vašo malčico ali malčka. Zato morate same pri sebi oceniti, ali ste dovolj spretne s kolesom, in s povečano previdnostjo izbirati manj nevarne terene in manj prometne ceste.

Tej nevarnosti se lahko izognete s poganjanjem pedalov na trenažerju ali sobnem kolesu, kar pa najbrž ni uresničljivo, če vas zunaj kliče sonce. Zatorej previdno in z vsemi aktiviranimi čutili.

Po mesecih

Kako pa je s kolesarsko aktivnostjo nosečnice po posameznih trimesečjih? V prvem trimesečju morate biti pri aktivnosti posebno previdne, takrat je namreč v vašem telesu največ intenzivnega dogajanja, saj ustvarjate placento za svojo novo kolesarko ali kolesarja.

Ker je že to precej energijsko potraten in utrujajoč proces, bi bila vsaka pretirana aktivnost z »rdečimi« številkami vašega srčnega utripa v tem obdobju lahko nevarna za razvoj ploda.

Poleg tega je plod v prvem trimesečju občutljiv za pregrevanje vašega telesa med kolesarjenjem, saj še ni sposoben uravnavati svoje temperature.

Ker bi to lahko ogrozilo njegov nadaljnji razvoj, se v tem obdobju izogibajte vsakršnemu pretiravanju in dolgim utrujajočim kolesarskim podvigom, ne kolesarite v najbolj vročem delu dneva in poskrbite za zadostno hidracijo.

Tako si boste zagotovile zdravo nadaljevanje nosečnosti in možnost kolesarjenja tudi v drugem in tretjem trimesečju.

V drugem trimesečju, ko postaja vaš trebuh opazen, se vam lahko zgodi, da vam specialkarska drža ne bo več povsem ugajala. Za boljše počutje in podaljšanje možnosti kolesarjenja si preprosto dvignite krmilo, da boste sedele bolj pokončno. To bo sprostilo pritisk na vaš rastoči trebuh.

Ker v drugem in tretjem trimesečju skupaj z otrokom intenzivno raste tudi maternica in potiska druge organe vse bolj v ozadje, boste vse pogosteje (in vse bolj) zadihane.

Ampak to ne pomeni, da morate prenehati kolesariti, le prilagoditi se morate in izbirati ravninske terene, ki vam omogočajo lahkotno kolesarjenje pri konstantnem, nižjem srčnem utripu.

Poleg tega morate biti pozorne na lovljenje ravnotežja, saj se vaše težišče premika z rastjo trebuha. Če vas slednje med vožnjo preveč ovira, je bolje, da kolo za nekaj mesecev pospravite, drugače se lahko znajdete na tleh ter poškodujete sebe in otroka.

Prehrana je zelo pomembna!

Še en običajen stranski učinek nosečnosti je naraščanje teže. Nobene potrebe ni, da jeste za dva ali tri, poskrbeti pa morate, da ne boste lačne, tudi če ob tem pridobite kakšen gram več, kot je napovedano v raznih tabelah.

Tudi med kolesarjenjem morate zato poskrbeti za zadosten vnos hrane in predvsem za zadostno hidracijo. Obojega mora biti več, kot ste bile navajene, in predvsem pravočasno in ne šele, ko je vaše telo že povsem sestradano.

Ker naraščajoča teža povečuje tudi pritisk na sedež, je priporočljivo, da si priskrbite kakovostne kolesarske hlače z dobrim oblazinjenjem, da ne boste pridelale neprijetnih odrgnin ali celo kakšnih vnetij, ki so v nosečnosti še veliko bolj nezaželena kakor sicer.

In potem gre kolo v kot ...

Z rastjo trebuha in naraščanjem teže se proti koncu nosečnosti spremeni vaša postava, kar lahko privede do bolečin v križu, rebrih, bokih, do zrahljanih vezi in še česa. Če vas kaj od tega ovira na kolesu, raje ne pretiravajte in se poslovite od dvokolesnika za ta čas.

* * *

Zdrave nosečnice, če vam to dovoljujeta počutje in velikost trebuha, pa lahko ob upoštevanju nekaj pravil uživate na kolesu prav do konca. Malce za šalo, malce zares, pravzaprav ni nobene ovire niti za to, da se s kolesom ne bi zapeljale v porodnišnico.